Плохой запах в шкафу не только приносит дискомфорт, но и способен испортить постиранное белье. В определенных случаях от такого запаха может неприятно пахнуть даже комната. Устранить проблему можно благодаря простым методам.

Чаще всего затхлость ощущается из-за повышенной влажности, плохой вентиляции, плесени или сырой одежды, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. От затхлого запаха нужно избавляться, потому что он впитывается в вещи, а проветривание не всегда способно помочь.

Как избавиться от затхлого запаха одежды?

Специалисты советуют время от времени оставлять дверцу шкафа открытой и открывать окно. Избежать влажности поможет осушитель воздуха, особенно полезным он является в небольших помещениях.

Полки и дверцы стоит помыть моющим средством и вытереть насухо. После этого надо положить в шкаф небольшую емкость с пищевой содой, которая помогает поглотить влагу и запахи. Менять ее на новую стоит каждый месяц.



Запах влажности с одежды можно вывести / Фото Pexels

Дополнительно после этих шагов можно попробовать разложить по полкам поглотители запаха или ароматические саше. Хорошо отводит запах аромат лаванды и кофе.

Если же неприятно пахнет обувь, тогда внутрь можно положить кусочек сухого мыла или специальный дезодорант.

Издание Southern Living рекомендует постирать одежду с неприятным запахом в стиральной машине при высокой температуре с добавлением уксуса. Полки также можно дополнительно протереть раствором уксуса и воды.

