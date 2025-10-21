Дехто вдається до хімічних засобів, які виводять пляму, однак без них можна обійтися, пише 24 Канал з посиланням на "Новий канал". Цікавий побутовий трюк розповіли на шоу "Хто знає?".

Читайте також Щоб не "збилася" та була як новенька: як правильно випрати куртку у пральній машині

Як вивести пляму від кулькової ручки?

Ведуча Даша Астаф’єва показала, як легко врятувати речі школярів від плям, залишених кульковою ручкою.

Що знадобиться:

200 грамів молока;

Каструля;

Глибока миска.

Що потрібно зробити:

1. Спочатку нагрійте молоко. Налийте його в каструлю, поставте на середній вогонь і підігрійте. Вимкніть вогонь. Перелийте в глибоку миску.

2. Покладіть одяг так, щоб пляма була повністю занурена в гаряче молоко.

3. За потреби, залиште на 30 хвилин. Однак майже одразу пляма почне розмʼякшуватись і розчинятися.

4. Після замочування обережно потріть місце плями пальцями.

5. Прополосніть одяг і виперіть у пральній машині. Цей простий метод обіцяє виведення плями без складних зусиль.



Пляму від ручки можна легко вивести / Фото Pexels

Чим ще вивести пляму від ручки?

Позбутися плям від чорнила ручки на одязі, можна завдяки кільком простим методам, пише видання First Cry Parenting.

Лак для волосся

Засіб здатен вивести плями від чорнила з одягу. Потрібно лише щедро розпилити лак на пляму й залишити на хвилину, а тоді ватним тампоном все промокнути добре, поки пляма не зникне. Після цього одяг потрібно випрати в пральній машині. Метод підходить для бавовняного одягу чи речей з поліестеру.

До речі, знайти засоби проти плям за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

Сода та вода

Поєднання соди й води допомагає вивести плями з одягу. Дві частини соди потрібно розвести в одній частині води й ретельно перемішати до утворення пасти. Ватний тампон потрібно вмочити в суміш та промочити пляму від чорнила, поки вона не зникне. Далі одяг треба випрати пральним порошком.

Сіль

Видалити пляму від чорнила може звичайна сіль. Втім, метод буде ефективним, коли пляма ще волога. Потрібно насипати сіль й змоченим паперовим рушником промокати пляму до того часу, поки вона не зникне.

Як швидко вивести пляму від кави?