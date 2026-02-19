Наліт може накопичуватися всередині отворів, призвівши до слабшання напору води, пише Mirror. Тривалий осад створює сприятливе середовище для бактерій, тому з часом відкладення ущільнюється й перетворюється на тверду кірку, яку складно прибрати.

Чим очистити душову лійку?

Чимало господинь використовують оцет чи відбілювач для душової лійки. Однак відбілювач не розчиняє мінеральні відкладення, оскільки для цього потрібно кислотне середовище.

Оцет у такому випадку є помічним, проте рідина має різкий запах, який довго затримується у ванній кімнаті й не вивітрюється.

Є вдала альтернатива оцту – і це звичайний лимонний сік. Такий варіант підійде для тих, хто не хоче миритися із запахом оцту. У лимонному соці міститься кислота, які руйнують мінерали, що утворюють вапняний наліт. Завдяки цьому розм’якшуються відкладення без використання хімії.



Сік лимона очистить наліт на душовій лійці / Фото Pexels

Фахівці радять використовувати свіжовичавлений сік, оскільки в ньому вища концентрація кислоти, ніж у магазинних варіантах. Для утворення розчину треба змішати дві рівні частини теплої води та соку з 3 – 4 лимонів.

Якщо лійку можна зняти, то краще її відкрутити та занурити в розчин на годину. Якщо ж зняти неможливо, то варто рідину налити в пластиковий пакет, надягнути на лійку та зафіксувати гумками.

Після такого замочування наліт стане м’якшим та почне кришитися. Тоді треба протерти поверхню ганчіркою, а залишки в отворах прибрати старою зубною щіткою. У результаті наліт очиститься, а напір води відновиться.

Чим вивести наліт з сантехніки?

Блогерка Софія Сізова поділилася двома домашніми лайфхаками для очищення сантехніки від вапняного нальоту за допомогою пергаменту та паперового рушника з оцтом. Пергамент завдяки воску в складі полірує сантехніку до блиску, а оцет, залишений на 15 хвилин на крані, ефективно видаляє наліт.

