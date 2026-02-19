Наліт може накопичуватися всередині отворів, призвівши до слабшання напору води, пише Mirror. Тривалий осад створює сприятливе середовище для бактерій, тому з часом відкладення ущільнюється й перетворюється на тверду кірку, яку складно прибрати.
Читайте також Чим очистити пральну машинку від бруду та цвілі: одяг почне приємно пахнути
Чим очистити душову лійку?
Чимало господинь використовують оцет чи відбілювач для душової лійки. Однак відбілювач не розчиняє мінеральні відкладення, оскільки для цього потрібно кислотне середовище.
Оцет у такому випадку є помічним, проте рідина має різкий запах, який довго затримується у ванній кімнаті й не вивітрюється.
Є вдала альтернатива оцту – і це звичайний лимонний сік. Такий варіант підійде для тих, хто не хоче миритися із запахом оцту. У лимонному соці міститься кислота, які руйнують мінерали, що утворюють вапняний наліт. Завдяки цьому розм’якшуються відкладення без використання хімії.
Сік лимона очистить наліт на душовій лійці / Фото Pexels
Фахівці радять використовувати свіжовичавлений сік, оскільки в ньому вища концентрація кислоти, ніж у магазинних варіантах. Для утворення розчину треба змішати дві рівні частини теплої води та соку з 3 – 4 лимонів.
Якщо лійку можна зняти, то краще її відкрутити та занурити в розчин на годину. Якщо ж зняти неможливо, то варто рідину налити в пластиковий пакет, надягнути на лійку та зафіксувати гумками.
Після такого замочування наліт стане м’якшим та почне кришитися. Тоді треба протерти поверхню ганчіркою, а залишки в отворах прибрати старою зубною щіткою. У результаті наліт очиститься, а напір води відновиться.
Чим вивести наліт з сантехніки?
Блогерка Софія Сізова поділилася двома домашніми лайфхаками для очищення сантехніки від вапняного нальоту за допомогою пергаменту та паперового рушника з оцтом. Пергамент завдяки воску в складі полірує сантехніку до блиску, а оцет, залишений на 15 хвилин на крані, ефективно видаляє наліт.
Які цікаві поради варто знати?
Якщо гумовий ущільнювач пральної машини став брудним, є простий спосіб його почистити.
А ще кухні взимку варто розкласти вату – цей секрет вражає навіть досвідчених господинь.