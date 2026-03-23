Кілька шматочків у чайник – і накип зникне: забутий лайфхак від бабусь
- Для видалення накипу з чайника можна використовувати шматочки лимона або лимонну кислоту, які розчиняють відкладення завдяки кислоті.
- Альтернативно, можна використовувати харчову соду, додавши її до води, закип’ятити та залишити настоюватися для розчинення накипу.
З часом у чайнику з’являється накип. Це стається майже у всіх випадках, де є жорстка вода, що містить багато мінералів. Через те, що відкладення кальцію і магнію осідають на стінках і дні, то й напої можуть мати неприємний присмак.
Щоб зберегти якість води та смак чаю чи кави, чайник потрібно регулярно очищувати, пише Express.
Читайте також Накип почне відвалюватися: який кухонний засіб очистить деталі пральної машини
Чим вивести накип з чайнику?
Замість спеціальних хімічних засобів можна обрати домашній метод, який також є ефективним та надійним. Йдеться про застосування звичайного лимону. Експертка з клінінгу Марі Робінсон розповіла, що потрібно лише наповнити чайник водою, вкинувши всередину кілька шматочків лимону.
Цитрусовий фрукт добре розчиняє накип завдяки вмісту кислоти. Достатньо 5 шматочків лимона зі шкіркою, які треба залишити у чайнику після закипання приблизно на 20 хвилин. За цей час кислота почне активно діяти, тож відкладення відпадуть від стінок.
Лимон швидко виводить накип з чайнику / Фото Pexels
Дехто використовує оцет, проте він залишає різкий запах, то чайник після цього методу треба кілька разів ополіскувати.
Якщо ж лимона немає, то його можна замінити лимонною кислотою. У такому випадку буде достатньо лише двох столових ложок. Після кип’ятіння розчин потрібно вилити, а чайник ще раз прокип’ятити вже з чистою водою, щоб прибрати залишки.
Чим ще вивести накип з чайника?
Ресурс Good Housekeeping радить скористатися харчовою содою. Цей метод ткж підходить для видалення накипу. Потрібно насипати в чайник 1 – 2 чайні ложки харчової соди, а тоді дадати води до половини чайника.
Увесь вміст доведіть до кипіння, а тоді доді дайте суміші настоятися 20 хвилин. Аналогічно до попереднього методу – сполосніть чайник водою та ще додатково протріть дно губкою чи м’якою тканиною. За потреби сполосніть кілька разів, щоб остаточно видалити всі сліди від харчової соди.
Що ще варто прочитати?
Лимон у духовці допомагає очищувати жирні плями завдяки природній кислоті та парі, що полегшує видалення забруднень.
Кільце на шампурі призначене для легкого зняття готового м'яса. Завиток на шампурі дозволяє рівномірно обсмажувати м'ясо, прокручуючи шампур на мангалі.
Часті питання
Як можна очистити чайник від накипу без використання хімічних засобів?
Для очищення чайника від накипу можна використовувати звичайний лимон. Достатньо наповнити чайник водою, додати кілька шматочків лимону та довести до кипіння. Після цього залишити на 20 хвилин, щоб кислота розчинила накип.
Чи є альтернативи використанню лимону для очищення чайника?
Якщо немає лимону, його можна замінити лимонною кислотою. Для цього потрібно додати дві столові ложки кислоти в чайник, довести до кипіння та потім вилити розчин. Після цього чайник варто ще раз прокип'ятити з чистою водою.
Які інші домашні засоби можуть бути використані для видалення накипу з чайника?
Окрім лимону та лимонної кислоти, для видалення накипу можна використовувати харчову соду. Насипте 1 – 2 чайні ложки соди в чайник, додайте воду до половини чайника, доведіть до кипіння та дайте настоятися 20 хвилин. Потім сполосніть чайник водою.