Кілька шматочків у чайник – і накип зникне: забутий лайфхак від бабусь

З часом у чайнику з’являється накип. Це стається майже у всіх випадках, де є жорстка вода, що містить багато мінералів. Через те, що відкладення кальцію і магнію осідають на стінках і дні, то й напої можуть мати неприємний присмак.

Щоб зберегти якість води та смак чаю чи кави, чайник потрібно регулярно очищувати, пише Express.

Чим вивести накип з чайнику?

Замість спеціальних хімічних засобів можна обрати домашній метод, який також є ефективним та надійним. Йдеться про застосування звичайного лимону. Експертка з клінінгу Марі Робінсон розповіла, що потрібно лише наповнити чайник водою, вкинувши всередину кілька шматочків лимону.

Цитрусовий фрукт добре розчиняє накип завдяки вмісту кислоти. Достатньо 5 шматочків лимона зі шкіркою, які треба залишити у чайнику після закипання приблизно на 20 хвилин. За цей час кислота почне активно діяти, тож відкладення відпадуть від стінок.



Лимон швидко виводить накип з чайнику / Фото Pexels

Дехто використовує оцет, проте він залишає різкий запах, то чайник після цього методу треба кілька разів ополіскувати.

Якщо ж лимона немає, то його можна замінити лимонною кислотою. У такому випадку буде достатньо лише двох столових ложок. Після кип’ятіння розчин потрібно вилити, а чайник ще раз прокип’ятити вже з чистою водою, щоб прибрати залишки.

Чим ще вивести накип з чайника?

Ресурс Good Housekeeping радить скористатися харчовою содою. Цей метод ткж підходить для видалення накипу. Потрібно насипати в чайник 1 – 2 чайні ложки харчової соди, а тоді дадати води до половини чайника.

Увесь вміст доведіть до кипіння, а тоді доді дайте суміші настоятися 20 хвилин. Аналогічно до попереднього методу – сполосніть чайник водою та ще додатково протріть дно губкою чи м’якою тканиною. За потреби сполосніть кілька разів, щоб остаточно видалити всі сліди від харчової соди.

