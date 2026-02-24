3 ложки у пралку на 40 градусів: постільна білизна стане наче новенька
- Для відновлення яскравості та м'якості постільної білизни, під час прання слід додати 3 ложки кукурудзяного крохмалю і прати при температурі 40 градусів.
- Після прання білизну слід трохи відпрасувати, поки вона волога, і цей метод краще підходить для натуральних тканин, таких як бавовна.
Час та часте прання призводить до того, що одяг втрачає ідеальний вигляд – з часом постільна білизна виглядає більш тьмяною та не такою красивою, як колись. На щастя, це можна виправити.
Бабусі пам'ятають простий лайфхак, який допомагає підтримувати одяг в ідеальному вигляді роками, як не десятиліттями – час від часу його потрібно крохмалити, пише The Spruce.
Цікаво 5 найкращих парфумів на весну: будуть триматися увесь день
Як це зробити – розповідаємо далі.
З чим прати постільну білизну?
Якщо ви помітили, що ваша постільна білизна вже втратила м'якість, свіжість та яскравість, слід під час наступного прання додати в барабан ідеальний інгредієнт – трохи кукурудзяного крохмалю. Всього 3 ложок засобу буде достатньо для того, аби тканина знову засяяла чистотою та виглядала так, наче її щойно принесли з магазину.
Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.
Втім, у цього лайфхаку все ж є кілька секретів. Передусім, аби постільна білизна мала по-справжньому ідеальний вигляд, після такого прання її слід відпрасувати, коли вона буде ще злегка волога. І найкраще цей метод працює з якісною постільною білизною, що виготовлена з натуральних тканин – наприклад, бавовни.
Важливо! Є кілька видів тканини, які крохмалити суворо заборонено: будь-які суміші вовни, вовну, шовк та інші делікатні тканини.
Окрім того, важливо також правильно вибрати температуру, пише Martha Stewart. Зазвичай найкращий варіант – це тепла чи гаряча вода. Для того, аби і заощадити гроші, і отримати якісний результат, в ідеалі слід обирати температуру у 40 градусів.
Які ще лайфхаки варто знати для дому?
Аби неприємний запах з посудомийної машинки миттєво зник, слід зробити з нею одну елементарну річ. Це також продовжить термін її служби.
Окрім того, українців закликають виносити на вулицю подушки та ковдри – і причина досить несподівана.
Часті питання
Який простий лайфхак допомагає підтримувати одяг в ідеальному вигляді?
Бабусі рекомендують час від часу крохмалити одяг — це допомагає підтримувати його в ідеальному вигляді роками.
Який інгредієнт слід додати під час прання постільної білизни для відновлення її вигляду?
Для відновлення м'якості, свіжості та яскравості постільної білизни під час прання слід додати трохи кукурудзяного крохмалю — всього 3 ложки буде достатньо.
Які тканини не рекомендується крохмалити?
Крохмалити суворо заборонено будь-які суміші вовни, вовну, шовк та інші делікатні тканини.