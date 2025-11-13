Бруд не осяде на вікнах аж до весни: помийте їх незвичним засобом

У листопаді лише одиниці миють вікна, але це треба зробити, щоб перед зимою вимити їх до блиску, а не залишити з пилом, брудом та слідами від дощів. Восени вікна стають особливо тьмяними, тому відмити їх можна завдяки простому засобу.

Ми звикли чистити вікна спеціальним хімічним спреєм, втім його можна замінити на засіб, яким ми користуємося кілька разів на день, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Чим відмити вікна у листопаді?

Відмити вікна до ідеальної чистоти вдасться за допомогою теплої води, звичайної губки та засобу для миття посуду. Чисті вікна не лише мають гарний вигляд, але й пропускають набагато більше світла у приміщення.

Для приготування розчину налийте у миску теплу воду та додайте столову ложку засобу для миття посуду. Занурте всередину рідини губку, добре відіжміть й почніть протирати нею вікна, а потім рами. Мильний засіб чудово прибере увесь накопичений бруд.

Однак, якщо дати вікнам висохнути самостійно, то смуги від брудної води з милом залишаться гарантовано. У такому випадку радимо скористатися ракелем, щоб прибрати всю зайву воду.



Скористайтеся ракелем для усунення води / Фото Freepik

Професіонали радять взяти суху ганчірку й обгорнути нею палець. Проведіть ним зверху вниз по краю вікна, щоб ідеально протерти те місце, яке ракель не дістає.

Фахівці з Marry Maids радять уникати кількох помилок, які не дозволяють вимити вікна до блиску. Експерти не рекомендують мити вікна у сонячну погоду, лише у похмурий день. Такий трюк дозволить уникнути розводів. Чистити вікна найкраще серветкою з мікрофібри, яка добре вбирає вологу й не подряпає поверхню.

Використання брудної ганчірки призведе до того, що ви лише розітрете пил по всій поверхні вікон й залишите на склі ворсинки. Для миття вікон візьміть чисту тканину.

Як вимити вікна до блиску?