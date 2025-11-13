Грязь не осядет на окнах до весны: помойте их необычным средством

В ноябре лишь единицы моют окна, но это надо сделать, чтобы перед зимой вымыть их до блеска, а не оставить с пылью, грязью и следами от дождей. Осенью окна становятся особенно тусклыми, поэтому отмыть их можно благодаря простому средству.

Мы привыкли чистить окна специальным химическим спреем, впрочем его можно заменить на средство, которым мы пользуемся несколько раз в день, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Чем отмыть окна в ноябре?

Отмыть окна до идеальной чистоты удастся с помощью теплой воды, обычной губки и средства для мытья посуды. Чистые окна не только имеют хороший вид, но и пропускают гораздо больше света в помещение.

Для приготовления раствора налейте в миску теплую воду и добавьте столовую ложку средства для мытья посуды. Погрузите внутрь жидкости губку, хорошо отожмите и начните протирать ею окна, а затем рамы. Мыльное средство прекрасно уберет всю накопленную грязь.

Однако, если дать окнам высохнуть самостоятельно, то полосы от грязной воды с мылом останутся гарантированно. В таком случае советуем воспользоваться ракелем, чтобы убрать всю лишнюю воду.



Воспользуйтесь ракелем для устранения воды / Фото Freepik

Профессионалы советуют взять сухую тряпку и обернуть ею палец. Проведите им сверху вниз по краю окна, чтобы идеально протереть то место, которое ракель не достает.

Специалисты из Marry Maids советуют избегать нескольких ошибок, которые не позволяют вымыть окна до блеска. Эксперты не рекомендуют мыть окна в солнечную погоду, только в пасмурный день. Такой трюк позволит избежать разводов. Чистить окна лучше всего салфеткой из микрофибры, которая хорошо впитывает влагу и не поцарапает поверхность.

Использование грязной тряпки приведет к тому, что вы лишь разотрете пыль по всей поверхности окон и оставите на стекле ворсинки. Для мытья окон возьмите чистую ткань.

Как вымыть окна до блеска?