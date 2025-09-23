Вапняний наліт відпаде від унітаза сам – ефективний метод від бабусі
- Для видалення вапняного нальоту з унітаза можна використовувати розчин соди та оцту або лимонну кислоту.
- Іншими засобами для очищення є вода з сіллю, пральний порошок та соляна кислота, але перед застосуванням потрібно видалити воду з унітаза.
З часом унітаз починає втрачати білизну, а натомість вкривається неприємним на вигляд вапняним нальотом. Та почистити його можна і без використання агресивної побутової хімії.
Прибирання у ванній та туалеті чимало людей відтягують до останнього – і це призводить до того, що на сантехніці з'являється товстий шар вапняного нальоту, якого не так просто позбутися, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота".
Як відмити вапняний наліт?
Перший метод, який варто спробувати – це використання розчину соди та оцту. Змішайте продукти у рівних кількостях, по пів склянки, а тоді влийте суміш в унітаз чи по боках. Залиште так на кілька годин, аби засіб встигнув як слід подіяти. Після цього потрібно ретельно почистити все щіткою та змити водою.
Окрім того, можна скористатися і іншим продуктом з кухні – лимонною кислотою. Нею можна натерти санвузол, або ж розчинити кілька ложок у літрі води, а тоді влити суміш в унітаз. Особливо ретельно варто терти боки, на яких з'явився вапняний осад.
Унітаз можна відчистити / Фото Pexels
Ось ще кілька варіантів, якими можна скористатися:
- вода та сіль – це простий колір видалити камінь на унітазі. Достатньо розчинити пів склянки солі у воді, а потім полити засобом стінки унітаза;
- пральний порошок – він може ефективно очистити жовтизну, що утворюється на стінках унітаза. Окрім того, у кожному домі точно знайдеться цей пральний засіб.
- соляна кислота – її можна придбати у будівельних магазинах, і вона просто незамінна, коли потрібно поборотися із складним нальотом на унітазі.
Але перед тим, як починати очищення унітаза, з нього потрібно видалити воду, пише CleanGuard. Це значно спростить процес, а ефект від засобів, що ви будете заливати всередину, буде максимальним.
