Со временем унитаз начинает терять белизну, а взамен покрывается неприятным на вид известковым налетом. Но почистить его можно и без использования агрессивной бытовой химии.

Уборка в ванной и туалете многие оттягивают до последнего – и это приводит к тому, что на сантехнике появляется толстый слой известкового налета, от которого не так просто избавиться, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота".

Интересно Пошаговый этап посадки пионов осенью: в мае уже начнется пышное цветение

Как отмыть известковый налет?

Первый метод, который стоит попробовать – это использование раствора соды и уксуса. Смешайте продукты в равных количествах, по полстакана, а потом влейте смесь в унитаз или по бокам. Оставьте так на несколько часов, чтобы средство успело как следует подействовать. После этого нужно тщательно почистить все щеткой и смыть водой.

Кроме того, можно воспользоваться и другим продуктом из кухни – лимонной кислотой. Ею можно натереть санузел, или растворить несколько ложек в литре воды, а потом влить смесь в унитаз. Особенно тщательно стоит тереть стороны, на которых появился известковый осадок.



Унитаз можно отчистить / Фото Pexels

Вот еще несколько вариантов, которыми можно воспользоваться:

вода и соль – это простой цвет удалить камень на унитазе. Достаточно растворить полстакана соли в воде, а затем полить средством стенки унитаза;

– это простой цвет удалить камень на унитазе. Достаточно растворить полстакана соли в воде, а затем полить средством стенки унитаза; стиральный порошок – он может эффективно очистить желтизну, образующуюся на стенках унитаза. Кроме того, в каждом доме точно найдется это стиральное средство.

– он может эффективно очистить желтизну, образующуюся на стенках унитаза. Кроме того, в каждом доме точно найдется это стиральное средство. соляная кислота – ее можно приобрести в строительных магазинах, и она просто незаменима, когда нужно побороться со сложным налетом на унитазе.

Но перед тем, как начинать очистку унитаза, из него нужно удалить воду, пишет CleanGuard. Это значительно упростит процесс, а эффект от средств, что вы будете заливать внутрь, будет максимальным.

Что еще об уборке нужно знать?