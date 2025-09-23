Известковый налет отпадет от унитаза сам – эффективный метод от бабушки
- Для удаления известкового налета с унитаза можно использовать раствор соды и уксуса или лимонную кислоту.
- Другими средствами для очистки является вода с солью, стиральный порошок и соляная кислота, но перед применением нужно удалить воду из унитаза.
Со временем унитаз начинает терять белизну, а взамен покрывается неприятным на вид известковым налетом. Но почистить его можно и без использования агрессивной бытовой химии.
Уборка в ванной и туалете многие оттягивают до последнего – и это приводит к тому, что на сантехнике появляется толстый слой известкового налета, от которого не так просто избавиться, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота".
Как отмыть известковый налет?
Первый метод, который стоит попробовать – это использование раствора соды и уксуса. Смешайте продукты в равных количествах, по полстакана, а потом влейте смесь в унитаз или по бокам. Оставьте так на несколько часов, чтобы средство успело как следует подействовать. После этого нужно тщательно почистить все щеткой и смыть водой.
Кроме того, можно воспользоваться и другим продуктом из кухни – лимонной кислотой. Ею можно натереть санузел, или растворить несколько ложек в литре воды, а потом влить смесь в унитаз. Особенно тщательно стоит тереть стороны, на которых появился известковый осадок.
Унитаз можно отчистить / Фото Pexels
Вот еще несколько вариантов, которыми можно воспользоваться:
- вода и соль – это простой цвет удалить камень на унитазе. Достаточно растворить полстакана соли в воде, а затем полить средством стенки унитаза;
- стиральный порошок – он может эффективно очистить желтизну, образующуюся на стенках унитаза. Кроме того, в каждом доме точно найдется это стиральное средство.
- соляная кислота – ее можно приобрести в строительных магазинах, и она просто незаменима, когда нужно побороться со сложным налетом на унитазе.
Но перед тем, как начинать очистку унитаза, из него нужно удалить воду, пишет CleanGuard. Это значительно упростит процесс, а эффект от средств, что вы будете заливать внутрь, будет максимальным.
Что еще об уборке нужно знать?
Частые вопросы
Какие методы рекомендуются для удаления известкового налета с унитаза?
Для удаления известкового налета с унитаза рекомендуется использовать раствор соды и уксуса, лимонную кислоту, воду с солью, стиральный порошок или соляную кислоту. Каждое из этих средств имеет свои преимущества и эффективно очищает поверхность.
Почему важно удалить воду из унитаза перед очисткой?
Удаление воды из унитаза перед очисткой важно потому, что это упрощает процесс очистки и позволяет средствам, которые используются для очистки, максимально эффективно действовать на поверхность.
Какие еще советы по уборке могут быть полезными?
Кроме очистки унитаза, полезными могут быть советы по удалению желтизны с пластика или очистке сложных пятен на одежде - например, акриловой краски. Для этого можно воспользоваться простыми средствами, которые обычно есть дома.
