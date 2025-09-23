Акрилова фарба швидко сохне та міцно вбирається у волокна тканини, тому плями вивести на улюбленому вбранні не завжди просто, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Та якщо діяти правильно та швидко, то навіть стійких слідів можна позбутися без шкоди речам.

Чим вивести акрилову фарбу з одягу?

Важливе правило виведення фарби – діяти швидко й не чекати, коли вона засохне на тканині. Для видалення плями знадобиться скребок, рідкий засіб для прання, ізопропіловий спирт та стара зубна щітка. Вологу пляму акуратно зішкребіть, щоб не розмазати пляму, а далі обробіть ділянку.

Протріть пляму

На пляму нанесіть рідкий пральний порошок та швидко увітріть. Для кращого результату можна скористатися старою зубною щіткою. Після цього треба прополоскати річ у холодній воді й повторити процедуру до того моменту, коли пляма не буде повністю видалена.

Нанесіть ізопропіловий спирт

Далі треба обробити ділянку спиртом, який допоможе розчинити стійку акрилову фарбу.

Виперіть одяг

Після того як пляма зникне, одяг вже можна кидати прати в пральну машинку.



Плями від фарби можна вивести / Фото Unsplash

Зверніть увагу на те, що пляму не варто виводити ацетоном чи розчинником для фарби. А ще не потрібно терти сильно щіткою тканину, бо така дія може вивести колір на забрудненій ділянці, пошкодивши волокна.

Чим вивести фарбу з джинсів?

Бувають ще й такі прикрі випадки, коли джинси забруднюються від фарби, якою помалювали лавку чи будь-що інше на вулиці. У такому випадку варто скористатися оливковою олією, розповіла у своєму блозі в тіктоці Христина Новак.

За її словами, потрібно нанести олію на пляму й легенько потерти ватним спонжиком. Для кращого результату процедуру можна повторити кілька разів, а тоді скористайтеся миючим засобом та закиньте річ у пральну машинку. У результаті такий спосіб справді виявився помічним, оскільки на джинсах не залишилося плями.

