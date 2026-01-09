Господині знайомі з проблемою, яка виникає після приготування їжі – запах на руках залишається тривалий час, а миття зі звичайним милом не допомагає, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм блогерки Діани Гологовець.

Читайте також Чому не можна лишати газовані напої в автомобілі в мороз: хімчистка буде дуже дорогою

Чим відмити запах часнику з рук?

У своєму відеоролику дівчина одразу додала, що жаліє про те, що не знала цього лайфхаку раніше. Блогерка часто ділиться з підписниками усілякими порадами, але лише нещодавно дізналася, як уникнути поширеної проблеми.

Метод, який назвала Діана Гологовець, на перший погляд, видається доволі дивним. Блогерка зазначила, що треба взяти звичайну металеву ложку й помити нею руки замість мила.

Я не знаю як і чому, але це реально працює. Запаху часнику на руках – немає,

– додала Діана.

Як відмити руки від запаху часнику: дивіться відео

Шеф-кухар Ерік Хаммонда розповів про ще один лайфхак, який можна спробувати як альтернативу, пише Simply Recipes. Допоможе швидко прибрати запах часнику звичайна харчова сода.

За його словами, часник виділяє сірчисті сполуки, коли його ріжуть чи розчавлюють. А от харчова сода – лужна, тож допомагає розщеплювати смердючі молекулі сирки, залишаючи руки без різкого запаху. Можна просто помити руки содою замість мила, або змішати її з водою до утворення кашки, і вже цим засобом відтирати руки від часнику.

Які ще поради варто знати?