Чавунну сковорідку відчистить сира картопля: неймовірно простий лайфхак
- Для очищення чавунної сковорідки потрібно насипати сіль на суху поверхню і потерти її розрізаною навпіл картоплею.
- Сіль діє як абразив, а щавлева кислота в картоплі допомагає роз'їдати іржу, після чого сковорідку потрібно висушити і змастити олією.
Чавунна сковорідка може покриватися нагаром після постійного приготування, а при контакті з вологою – іржею. Не завжди для того, щоб вимити кухонні начиння потрібно використовувати хімічні засоби. Може чудово підійти звичайна картопля.
Пательня з чавуну може служити десятиліттями, але для цього її потрібно підтримувати в належному стані, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки Wendell & Leilani.
Дівчина показала, як досить легко за кілька хвилин перетворює чавунну сковорідку на нову.
Як відчистити сковорідку картоплею?
Замочувати сковорідку у воду не потрібно. На суху поверхню насипте сіль так, щоб вона покрила всю пательню. Далі розріжте велику картоплину навпіл й потріть нею сковорідку.
Сіль виступає як м’який абразив, що розчиняє нагар та корозію. А от в картоплі міститься щавлева кислота, яка допомагає роз’їдати іржу.
Після очищення сковорідку треба ретельно висушити, а тоді змастити тонким шаром олії, щоб відновити її захисне покриття й відтермінувати появу нової іржі. Метод очищення з сіллю варто застосовувати лише для чавунної пательні, бо інші сковорідки сіль може пошкодити.
Простий спосіб очищення сковорідки: дивіться відео
