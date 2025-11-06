Чавунну сковорідку відчистить сира картопля: неймовірно простий лайфхак

Чавунна сковорідка може покриватися нагаром після постійного приготування, а при контакті з вологою – іржею. Не завжди для того, щоб вимити кухонні начиння потрібно використовувати хімічні засоби. Може чудово підійти звичайна картопля.

Пательня з чавуну може служити десятиліттями, але для цього її потрібно підтримувати в належному стані, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку блогерки Wendell & Leilani.

Дівчина показала, як досить легко за кілька хвилин перетворює чавунну сковорідку на нову.

Як відчистити сковорідку картоплею?

Замочувати сковорідку у воду не потрібно. На суху поверхню насипте сіль так, щоб вона покрила всю пательню. Далі розріжте велику картоплину навпіл й потріть нею сковорідку.

Сіль виступає як м’який абразив, що розчиняє нагар та корозію. А от в картоплі міститься щавлева кислота, яка допомагає роз’їдати іржу.

Після очищення сковорідку треба ретельно висушити, а тоді змастити тонким шаром олії, щоб відновити її захисне покриття й відтермінувати появу нової іржі. Метод очищення з сіллю варто застосовувати лише для чавунної пательні, бо інші сковорідки сіль може пошкодити.

Якщо на сковорідках накопичується нагар, то каструлі здатні підгорати, пише City Magazine. Для очищення пригорілої каструлі знадобляться харчова сода, кухонна сіль, засіб для миття посуду, спиртовий оцет та паперовий рушник.

Налийте пасту з соди, солі та засобу для миття на пригорілі місця, накрийте рушниками, змоченими оцтом, і залиште на 15 хвилин перед миттям. Засіб добре прибере все забруднення.

