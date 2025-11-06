Чугунную сковородку отчистит сырой картофель: невероятно простой лайфхак

Чугунная сковородка может покрываться нагаром после постоянного приготовления, а при контакте с влажной ржавчиной. Не всегда для того, чтобы вымыть кухонную утварь нужно использовать химические средства. Может прекрасно подойти обычная картошка.

Сковорода из чугуна может служить десятилетиями, но для этого ее нужно поддерживать в надлежащем состоянии, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу блогера Wendell & Leilani.

Девушка показала, как достаточно легко за несколько минут превращает чугунную сковородку в новую.

Как отчистить сковородку картофелем?

Замачивать сковородку в воду не нужно. На сухую поверхность насыпьте соль так, чтобы она покрыла всю сковородку. Далее разрежьте большую картофелину пополам и потрите ею сковородку.

Соль выступает как мягкий абразив, растворяющий нагар и коррозию. А вот в картофеле содержится щавелевая кислота, которая помогает разъедать ржавчину.

После очистки сковородку надо тщательно высушить, а потом смазать тонким слоем масла, чтобы восстановить ее защитное покрытие и отсрочить появление новой ржавчины. Метод очистки с солью следует применять только для чугунной сковороды, потому что другие сковородки соль может повредить.

Простой способ очистки сковородки: смотрите видео

Если на сковородках накапливается нагар, то кастрюли способны подгорать, пишет City Magazine. Для очистки пригоревшей кастрюли понадобятся пищевая сода, поваренная соль, средство для мытья посуды, спиртовой уксус и бумажное полотенце.

Налейте пасту из соды, соли и средства для мытья на пригоревшие места, накройте полотенцами, смоченными уксусом, и оставьте на 15 минут перед мытьем. Средство хорошо уберет все загрязнения.

Какие есть еще кухонные лайфхаки?