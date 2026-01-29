Як врятувати взуття від слідів солі: крутий лайфхак, який треба знати всім

Взуття страждає взимку від білих розводів солі. Особливо помітними вони є на шкіряних чи замшевих чоботах. Та якщо це вже сталося, то проблему можна швидко уникнути.

У зимову пору дороги посипають сіллю, яка осідає на чоботах, черевиках чи кросівках, пише Martha Stewart. Перед тим як їх очищувати, спочатку треба повністю висушити за кімнатної температури, а тоді очищати.

Як очистити взуття від солі?

Сіль на взутті має вигляд білих кілець чи каламутних плям. Для очищення потрібно змішати воду та оцет в однаковій пропорції. Тоді легенько протерти їх м’якою тканиною й дати висохнути. Також варто нанести кондиціонер для шкіряного взуття. Цей простий метод допоможе розчинити залишки солі та поверне шкірі попередній вигляд.

А от замша та нубук – це матеріали, які зовсім не люблять зайву вологу та грубе тертя. Потрібно спочатку дочекатися повного висихання взуття, а тоді пройтися щіткою по замші. Щоб прибрати плями, варто скористатися спеціальною гумкою для цього матеріалу. Варто лише пам’ятати за те, що замшу не можна чистити вологою.



Плями солі легко прибрати / Фото Pexels

Також делікатного підходу потребують кросівки. Для цього варто використовувати хлорну воду та краплю м’якого мила. Пляму терти не можна, лише промокати.

Щоб запобігти соляним плямам, на взуття треба наносити водовідштовхувальні засоби, а після кожного виходу протирати взуття вологою серветкою. Взимку пари взуття варто чергувати між собою, щоб дати попередній парі повноцінно висохнути.

Щоб уникнути ковзання взуття, можна натягнути шерстяні шкарпетки на черевики або протерти підошву наждачним папером чи гравієм, пише Mirror. Альтернативні методи включають нанесення суміші солі та клею, використання спрей-покриття або натирання підошви сирою картоплею для покращення зчеплення.

Які ще є зимові поради?