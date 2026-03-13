Як прати речі з секонду, щоб вивести різкий запах: нові поради, які працюють

Чимало людей люблять секонд-хенди. У магазинах можна придбати брендові речі з якісного матеріалу за низькою ціною. В декого навіть вмикається азарт до "полювання" за унікальним вбранням. Проте такий одяг має суттєвий мінус – і це запах.

Характерний рідкий запах на одязі залишається через формальдегід – речовину, якою обробляють речі для дезінфекції, пише Dostup. Часом його складно вивести навіть через кілька прань, але в мережі віднайшли кілька методів, які справді допомагають.

Читайте також Цей одяг не можна прати гелевими капсулами: у чому причина

Як вивести різкий запах речей з секонду?

Попереднє замочування. Перед пранням речей з секонд-хенду, треба нейтралізувати дезінфекційні речовини, які можуть залишитися в тканині.

Нашатирний спирт. Рідина вважається найефективнішою в боротьбі з характерним запахом. У 5 літрах теплої води треба розвести 20 – 40 мілілітрів аміаку. Бавовняні речі в розчині замочують на годину, а синтетичні – на 6 годин. Одяг після такого замочування треба провітрити на свіжому повітрі, а тоді випрати у пральній машині.

Сіль, сода та оцет. Розчин підійде для делікатних тканин. До 5 літрів води треба додати 100 мілілітрів оцту, столову ложку соди й дрібку солі, далі все добре перемішати й замочити в рідині на кілька годин.



Вивести поганий запах речей цілком можливо / Фото Freepik

Прання у пральній машині

Після замочування вже можна переходити до звичайного прання. Якщо тканина дозволяє, то одяг краще прати при температурі 60℃. Висока температура допоможе позбутися сторонніх запахів.

Задля кращого результату, рекомендовано встановити режим подвійного полоскання. Для приємного аромату можна використовувати кондиціонер для білизни. Проте тут слід пам’ятати, що він не маскує запах, а працює лише тоді, коли вже виведений формальдегід.

Обробка парою

Щоб остаточно позбутися поганого запаху – варто обробити речі парою. Вона проникає глибоко у волокна тканини та видаляє сморід завдяки високій температурі. Різкий запах виходить назовні разом з конденсатом. Якщо відпарювача немає, то можна скористатися праскою з високою подачею пари.

Придбати відпарювачі для одягу можна на Prom. Перед покупкою на Prom можна переглянути відгуки інших покупців про техніку – з фото та відео. Це допомагає оцінити реальний вигляд і якість ще до оформлення замовлення.

Провітрювання на свіжому повітрі

Придбаний одяг у секонд-хенді варто залишати на відкритому повітрі приблизно на 1 – 2 дні. Свіже повітря виводить запах формальдегіду, а сонячне світло працює як дезінфектор.

Як вивести запах з речей, які не можна прати?

Пальта, кашемірові речі та шкіряне взуття не підходять для прання, тому для них варто застосувати інші методи. До прикладу, активоване вугілля або чайні пакетики ставлять у кишені чи всередину взуття на кілька днів, щоб прибрати частину запаху.

Серед популярних варіантів – заморожування речей. Низька температура допомагає знищити бактерії й послабити різкий запах.

До слова, під час першого прання не рекомендовано змішувати одяг з секонду з іншим вбрання, бо запах і залишки хімікатів можуть опинитися на інших тканинах.

Окрім того, фахівці застерігають від купівлі білизни на секонді, оскільки тісне носіння може викликати не лише подразнення, але й порушити природну мікрофлору.

Щоб усунути затхлий запах з рушників, треба додати пів склянки харчової соди до прання, пише Express. Кілька крапель олії чайного дерева можуть допомогти знищити бактерії, що викликають неприємний запах.

Що ще варто прочитати?