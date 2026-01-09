Холод не пройде навіть в найбільшу заметіль: чим утеплити пластикові вікна
- Для утеплення пластикових вікон можна використовувати бульбашкову плівку, теплозахисну плівку та ущільнювачі.
- Пластикові вікна можна перевести на зимовий режим для щільнішого прилягання до рами.
Зима цього року вразила снігопадом, сильним вітром та доволі значною мінусовою температурою. Від погоди страждають не лише пішоходи й водії. Навіть вдома може сильно затягати холодом, тому вікна потрібно утеплити.
Найчастіше холодний потік повітря відчувається, коли ми перебуваємо близько до вікна, пише 24 Канал з посиланням на Sante Plus. Нам може здаватися, що вдома тепло все одно зберігається, але якщо вікна продувають, то дім доведеться ще більше обігрівати.
Як зберегти тепло в оселі?
Навіть пластикові вікна, які є якіснішими від дерев’яних, здатні пропускати холод. У такому випадку варто вдатися до кількох простих лайфхаків.
Використання плівку з бульбашками
Ефективним рішенням для ізоляції вікон від холодщу є використання бульбашкової плівки, якою часто обгортають пакунки. Саме її можна наклеїти на ті місця, де пропускається холод. Плівку треба вирізати до розміру вікна, а тоді приклеїти до рами.
Застосування теплозахисної плівки
Ця плівка є дуже простою у використанні й допоможе утеплити вікна на зиму. Плівка зберігає тепло через свої теплоізоляційні властивості, а придбати її можна у звичайному магазині з будівельними матеріалами.
Її наклеюють на внутрішнє скло вікна за допомогою канцелярського скотчу. Експерти лише радять перед утепленням скла добре все вимити, щоб піщинки не псували терморегуляцію.
Утеплені вікна збережуть вдома тепло / Фото Freepik
Використання ущільнювачів для вікон
Ущільнювачі допомагають вікну краще прилягати до поверхні й не впускати тепло. З часом ущільнювачі на вікнах зношуються й починають відходити, тому їх треба зняти й замінити на нові.
А ще варто знати, що пластикові вікна можна перевести на зимовий режим. У такому положенні вікна набагато щільніше прилягатимуть до віконної рами.
Навіщо клеїти харчову плівку на вікна?
Харчова плівка здатна виконувати роль додаткової ізоляції, пише Express. Найчастіше будинки втрачають тепло через вікна, а от створення додаткового повітряного бар'єра допомагає утримати тепло всередині. Все, що потрібно зробити – це наклеїти на рами тонку прозору плівку. Це можна легко зробити самостійно. Харчова плівка формує тонкий повітряний прошарок, який зменшує протяги. Особливо така діє я корисною у будинках без склопакета.
