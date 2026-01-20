Як за лічені секунди розморозити лобове скло: лайфхак для водіїв

Взимку кожен водій стикається з проблемою розморожування лобового скла. Дехто шкрябає їх скребком на морозі, але експерти з водіння радять набагато безпечніший спосіб, без ризику подряпати скло й змерзнути.

Автомобільні експерти кажуть, що у більшості випадків достатньо лише скористатися системою обігріву машини, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Як миттєво розморозити лобове скло?

Потрібно увімкнути вентилятор лобового скла та встановити високу температуру. Обдув на максимальному режимі почне теплом розтоплювати лід зсередини, тож скло очиститься без механічного впливу.

Коли лід чи іній зникне, тоді вентилятор можна перевести у звичайний режим, а залишки води – витерти. Цей підхід допоможе уникнути стояння на холоді та зменшить ризик пошкодження скла.

Автомобілісти кажуть, що метод справді дієвий, а тепле повітря куди ефективніше за агресивне зішкрібання льоду з лобового скла.



Лобове скло легко розморозити / Фото Pexels

Зимову поїздку варто починати з прогріву. Перед виїздом потрібно увімкнути обігрів лобового та заднього скла. У сучасних машинах задній обігрів паралельно підігріває бічні дзеркала, тому видимість покращується швидше.

Водіям не радять поспішати зі склоочисниками та омивачем, бо на замерзлому склі вони майже не допомагають, а лише погіршують ситуацію. Спочатку треба дочекатися, поки подіє обігрів.

Додатково водіям також радять увімкнути кондиціонер, який не лише виведе вологу з повітря, але й допоможе запобігти запотіванню автомобіля.

Що робити, якщо замерзли двері в машині?

Для відкриття замерзлих дверей автомобіля рекомендується м'яко натиснути по периметру та уникати різких рухів, щоб уникнути пошкодження, пише Reddit. Не використовуйте окріп для розморожування дверей, а краще застосуйте фен або спеціальні розморожувачі замків.

