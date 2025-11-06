Навіщо виливати засіб для миття посуду у раковину: дізнайтеся відповідь
- Експерти радять використовувати засіб для миття посуду та гарячу воду для розблокування кухонних труб, забитих жиром.
- Щоб уникнути засмічення, рекомендується не виливати жир у раковину, протирати посуд перед миттям і використовувати фільтри у зливі.
Кухонні труби доволі часто вражаються побутовим жиром, який накопичується всередині. Через це вода стікає повільніше, а злив води погано проходить. Якщо вдома немає спеціальних засобів для пробиття, скористайтеся простим лайфхаком.
Експерти із сантехнічної компанії розповіли про легке вирішення проблеми, пише 24 Канал з посиланням на Express. Вам потрібен лише звичайний засіб для миття посуду та гаряча вода.
Чим пробити забиті труби?
Жир та олія є ворогами для кухонної труби. Коли гарячий жир потрапляє у раковину, то здається, що він рідкий та нешкідливий. Але як тільки він стає холодним, то одразу твердне й прилипає до стінок труби. На цій липкій масі накопичуються залишки їжі, мильний наліт та бруд, які утворюють міцну пробку.
Для розблокування труби залийте окріп у трубу, змішаний із засобом для миття посуду. Гаряча вода розм’якшить жир, а миючий засіб його розщепить, тож це дозволить відкладенню на трубі легко змитися.
Щоб уникнути засмічення раковини, експерти рекомендують дотримуватися кількох звичок.
Не виливайте жир та олію в раковину;
Перед миттям протирайте посуд серветкою, щоб прибрати залишки їжі;
У зливі використовуйте фільтри, які накопичують тверді частинки.
Користувач тіктоку показав цікавий лайфхак розблокування каналізації, який зовсім нічого не коштує, пише Mirror. Щоб вода почала легко стікати з раковини, він поклав руку на отвір пробки й рухав нею вгору-вниз, імітуючи використання вантуза. Після кількох секунд вода почала легко стікати.
Як легко пробити забиту раковину: дивіться відео
Які ще лайфхаки треба знати?
Для очищення пригорілої каструлі знадобляться харчова сода, кухонна сіль, засіб для миття посуду, спиртовий оцет та паперовий рушник.
Не рекомендується мити в посудомийній машині порцеляновий, антикварний, чавунний, мідний, кришталевий та алюмінієвий посуд, щоб уникнути пошкоджень.
