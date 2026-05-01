Сантехніки про це мовчать: з'явився новий метод прочищення труби

Забитий злив на кухні чи у ванній – постійна проблема багатьох. Якщо вода стоїть і повільно сходить, а все це супроводжується ще й неприємним запахом, то варто скористатися одним доволі дієвим методом, щоб цього всього уникнути.

Більшість з нас звикли використовувати сипучий порошок "Кріт" або ж хімічну рідину, проте можна обійтися навіть без них, пише News Week. Виявляється, що пробити трубу можна завдяки пральному порошку.

Як прочистити забиту трубу?

Перед початком роботи варто переконатися в тому, що уся вода стекла. Якщо ж рідини немає, то потрібно зняти сітку зі зливу й акуратно засипати всередину склянку порошку прямо в суху трубу. Важливо, щоб засіб не налипав на вологі стінки.

Порошок потрібно залити склянкою гарячої води, і тоді одразу закрити отвір пробкою.

Найкраще процедуру робити ввечері, щоб вже на ранок отримати повноцінний злив води. Та якщо засмічення не сильно серйозне, то вистачить навіть години.

Агресивні засоби досить жорсткі, а правильний порошок має м’якшу дію, але таку ж ефективну. Він допомагає розчинити жир і накопичення бруду у трубах.



Порошок ефективно пробиває злив / Фото Pexels

Як працює пральний порошок?

Активні компоненти порошку поступово впливають на відкладення. Завдяки поверхнево-активним речовинам жир розщеплюється, а частинки бруду стають менш щільними.

Принцип дуже схожий до того, що й при пранні одягу. Засіб відриває забруднення від поверхні й полегшує його видалення. У трубах наліт стає м’якшим та легше вимивається водою.

Після витримки раковину слід наповнити гарячою водою, а лише тоді відкрити злив. Сильний потік допоможе змити все, що розм’якшилось усередині.

Фахівці радять обирати якісний порошок, оскільки дешевий може залишити осад. Кількість засобу не варто перевищувати, бо він може погано розчинитися. Сухий порошок працює набагато краще, ніж рідкий засіб.

Спосіб з пральним порошком підходить для легких засмічень, а якщо проблема серйозніша, і не проходить після цього методу, тоді доведеться використати спеціальні хімічні засоби.

Та якщо використовувати цей прийом час від часу, то можна уникнути серйозних засмічень та зберегти труби в хорошому стані.

Пробити злив також можна за допомогою соди та оцту, пише Southern Living. Спочатку раковину потрібно спорожнити, а після цього довести до кипіння склянку води та додати до неї стільки ж дистильованого білого оцту.

"Бульбашки та шипіння розчину харчової соди та оцту допоможуть очистити стік. Проте я б обережно використовував цей метод, якщо у вашому будинку дуже старі труби" – пояснив експерт Сан-Анджело.

Тоді у злив треба повільно всипати пів склянки харчової соди, і обережно залити розчин з оцту – почнеться хімічна реакція, і в зливі утвориться піна. Злив раковини після цього потрібно негайно закрити зливною пробкою та залишити суміш на 10 хвилин, аби вона встигла подіяти.

Які ще є корисні лайфхаки?

Електрочайник можна очистити від накипу за допомогою оцту, лимонного соку або харчової соди, які ефективно розчиняють мінеральні відкладення. Чистити його потрібно регулярно, залежно від жорсткості води.

Очистити пральну машину від бруду та запаху можна завдяки лимону та зубній пасті. Потрібно розрізати лимон навпіл, нанести на кожну половинку зубну пасту й кинути в барабан під час циклу полоскання.