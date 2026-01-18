Орхідеї цвістимуть місяцями: чим їх треба поливати
- Орхідеї можна підживлювати банановим розчином та рисовою водою для тривалого цвітіння.
- Поливати орхідеї взимку слід раз в 10 – 14 днів, а влітку частіше, орієнтуючись на колір коріння.
Орхідеї — це справжні обереги домашнього затишку. Але їм потрібен особливий догляд, щоб вони довго тішили вас своєю красою.
Правильний полив – це основа догляду за орхідеями, щоб вони цвіли місяцями. Що потрібно про нього знати – розповідає 24 Канал з посиланням на Onet.
Чим треба поливати орхідеї?
Банановий розчин та рисова вода – чудове підживлення для ваших орхідей. Потрібно трішки терпіння, і квіти будуть тішити вас дуже довго.
Неймовірна квітка / Фото Freepik
Просто замочіть бананову шкірку у воді на 48, якою ви будете поливати квіти. Це надасть їй багато поживних речовин, зокрема калій, фосфор та кальцій. Але перед поливом цю воду потрібно трішки розбавити.
Рисова вода готується схожим чином: замочуємо рис, через 30 хвилин відціджуємо воду та залишаємо на тиждень. Перед поливом розбавляємо на половину.
Як часто треба поливати орхідеї?
Орхідею в жодному випадку не можна заливати водою. З цією квіткою краще дати менше води, аніж більше, радить Obi.
Взимку орхідеї треба поливати раз в 10 – 14 днів, влітку – трішки частіше. Орієнтуйтеся на колір коріння: рослина хоче пити, то воно сріблясто-сіре. Якщо коріння зелене, то поливати рано, а чорне – почало гнити через надлишок води.
Які поради варто спробувати?
Часті питання
Як банановий розчин впливає на орхідеї?
Банановий розчин надає орхідеям багато поживних речовин, зокрема калій, фосфор та кальцій — це сприяє їхньому тривалому цвітінню.
Яка частота поливу орхідей є оптимальною?
Взимку орхідеї треба поливати раз в 10 — 14 днів, влітку — трішки частіше. Орієнтуйтеся на колір коріння: сріблясто-сіре означає, що рослина хоче пити, зелене — що поливати рано, а чорне — що коріння почало гнити через надлишок води.
Чому важливо правильно поливати орхідеї?
Правильний полив є основою догляду за орхідеями, щоб вони цвіли місяцями — надмірний полив може призвести до загнивання коріння, тоді як недостатній полив може висушити рослину.