18 января, 23:46
Орхидеи будут цвести месяцами: чем их надо поливать

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • Орхидеи можно подкармливать банановым раствором и рисовой водой для длительного цветения.
  • Поливать орхидеи зимой следует раз в 10 – 14 дней, а летом чаще, ориентируясь на цвет корней.

Орхидеи - это настоящие обереги домашнего уюта. Но им нужен особый уход, чтобы они долго радовали вас своей красотой.

Правильный полив – это основа ухода за орхидеями, чтобы они цвели месяцами. Что нужно о нем знать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Onet.

Чем надо поливать орхидеи?

Банановый раствор и рисовая вода – замечательная подкормка для ваших орхидей. Нужно немного терпения, и цветы будут радовать вас очень долго.

Невероятный цветок / Фото Freepik

Просто замочите банановую кожуру в воде на 48, которой вы будете поливать цветы. Это даст ей много питательных веществ, в частности калий, фосфор и кальций. Но перед поливом эту воду нужно немного разбавить.

Рисовая вода готовится похожим образом: замачиваем рис, через 30 минут отцеживаем воду и оставляем на неделю. Перед поливом разбавляем на половину.

Как часто надо поливать орхидеи?

Орхидею ни в коем случае нельзя заливать водой. С этим цветком лучше дать меньше воды, чем больше, советует Obi.

Зимой орхидеи надо поливать раз в 10 – 14 дней, летом – немного чаще. Ориентируйтесь на цвет корней: растение хочет пить, то они серебристо-серые. Если корни зеленые, то поливать рано, а черные – начали гнить из-за избытка воды.

Какие советы стоит попробовать?

Частые вопросы

Как банановый раствор влияет на орхидеи?

Банановый раствор предоставляет орхидеям много питательных веществ, в частности калий, фосфор и кальций - это способствует их длительному цветению.

Какая частота полива орхидей является оптимальной?

Зимой орхидеи надо поливать раз в 10 - 14 дней, летом - чуть чаще. Ориентируйтесь на цвет корней: серебристо-серое означает, что растение хочет пить, зеленое - что поливать рано, а черное - что корни начали гнить из-за избытка воды.

Почему важно правильно поливать орхидеи?

Правильный полив является основой ухода за орхидеями, чтобы они цвели месяцами - чрезмерный полив может привести к загниванию корней, тогда как недостаточный полив может высушить растение.

