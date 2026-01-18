Орхидеи будут цвести месяцами: чем их надо поливать

Орхидеи - это настоящие обереги домашнего уюта. Но им нужен особый уход, чтобы они долго радовали вас своей красотой.

Правильный полив – это основа ухода за орхидеями, чтобы они цвели месяцами. Что нужно о нем знать – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Onet.

Чем надо поливать орхидеи?

Банановый раствор и рисовая вода – замечательная подкормка для ваших орхидей. Нужно немного терпения, и цветы будут радовать вас очень долго.

Невероятный цветок / Фото Freepik

Просто замочите банановую кожуру в воде на 48, которой вы будете поливать цветы. Это даст ей много питательных веществ, в частности калий, фосфор и кальций. Но перед поливом эту воду нужно немного разбавить.

Рисовая вода готовится похожим образом: замачиваем рис, через 30 минут отцеживаем воду и оставляем на неделю. Перед поливом разбавляем на половину.

Как часто надо поливать орхидеи?

Орхидею ни в коем случае нельзя заливать водой. С этим цветком лучше дать меньше воды, чем больше, советует Obi.

Зимой орхидеи надо поливать раз в 10 – 14 дней, летом – немного чаще. Ориентируйтесь на цвет корней: растение хочет пить, то они серебристо-серые. Если корни зеленые, то поливать рано, а черные – начали гнить из-за избытка воды.

Какие советы стоит попробовать?