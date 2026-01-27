Чому перед деревами варто розсипати деревний попіл і як він впливає на врожай

Деревний попіл – це повноцінний ресурс, який працює не гірше за магазинні підживлення. Особливо тоді, коли йдеться про плодові дерева!

Попіл поступово змінює ґрунт, робить його придатнішим для коріння, інформує Obi. Такий компост створює умови, за яких дерево саме починає працювати на врожай.

Навіщо розсипають деревний попіл?

Попіл є природним джерелом калію, кальцію, фосфору та магнію. Саме ці елементи відповідають за формування зав’язі, смак плодів і загальну витривалість дерева.

Калій допомагає плодам наливатися, а кальцій зміцнює клітини тканин. Ще одна важлива властивість – зниження кислотності ґрунту. Багато плодових дерев гірше ростуть у кислій землі, і саме попіл допоможе виправити ситуацію.

Попіл м’яко вирівнює баланс мікроелементів, не “обпалюючи” коріння, як це може зробити вапно. Земля стає більш пухкою, краще пропускає повітря і воду – саме те, що потрібно для рослини.

Попіл – чудове підживлення для дерев / Фото Pixabay

Коріння легше розростається, а поживні речовини засвоюються рівномірніше. Окремий плюс – захист від шкідників і грибкових проблем. Попіл створює несприятливе середовище для частини ґрунтових комах і знижує ризик розвитку гнилей біля кореневої шийки.

Важливо і те, що попіл працює повільно і довго. Він не вимивається за один дощ, а поступово “включається” у ґрунтові процеси. Саме тому його часто вносять ранньою весною або восени.

Чим ще можна підживити дерева?

Древа добре реагують на перепрілий компост або перегній – це база для живлення і мікрофлори ґрунту, розповідає Вeccoria. Таке підживлення вносять у пристовбурне коло, не заглиблюючи в землю.

Для підтримки росту також використовують настої трав або золу в рідкому вигляді, але в помірних дозах. Головне правило – не змішувати попіл із азотними добривами одночасно, щоб не втратити ефект.

Які поради стануть у пригоді?