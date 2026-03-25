Липкий жир з кухонних шафок зійде на очах: допоможе цитрусовий лайфхак

Жирні плями на кухні – досить поширена проблема. Найскладніше їх позбутися на шафах, оскільки більшість господинь бояться використовувати хімічні засоби, які можуть нашкодити. У такому випадку варто скористатися помічним цитрусовим лайфхаком.

Жир зі стільниці чи плити ми прибираємо одразу, бо він помітний, а от бризки на фасадах помітні лише вранці, коли на кухню падають сонячні промені, пише House Digest.

З часом ці жирні плями засихають, утворюючи липкий наліт, який не зовсім легко відмити. Щоб не пошкодити дерев’яну поверхню чи делікатне покриття, достатньо лише скористатися простим домашнім методом.

Чим відмити липкий жир на шафках?

Професійні клінери замість спеціальних засобів обирають натуральний варіант, а саме – поєднання лимона та солі. Завдяки кислоті лимон допомагає розщеплювати забруднення й має легкий антибактеріальний ефект, а сіль завдяки абразивності здатна вбирати жир.

Є кілька способів використання цих засобів. До прикладу, можна натерти пляму половиною лимона, попередньо вмоченого в сіль, а тоді все змити теплою водою. Проте для вертикальних поверхонь це не зовсім зручний варіант.



У такому разі краще скористатися розчином. Його роблять на основі лимонного соку й теплої води. Достатньо лише нанести на забруднення, а тоді пройтися тканиною з невеликою кількістю солі. Після очищення усі шафи треба витерти насухо.

Дерев’яну поверхню додатково можна обробити олією жожоба чи лляною, щоб відновити захисний шар.

Перед тим як використовувати цей метод на видимих ділянках, краще його перевірити в непомітному місці. Якщо матеріал відреагує нормально, то спосіб можна сміливо застосовувати.

Лимон також можна використовувати для очищення ручок з газової плитки, пише Morele. Поєднайте сік одного лимона з двома чайними ложками соди до утворення активної пасти. Нанесіть отриману масу на поверхню ручок і залиште на 10 – 15 хвилин. Лужне середовище соди в поєднанні з кислотою лимона швидко розщепить жир. Після зазначеного часу потрібно лише протерти ручки чистим паперовим рушником або вологою серветкою.

