Липкий жир с кухонных шкафчиков сойдет на глазах: поможет цитрусовый лайфхак

Жирные пятна на кухне довольно распространенная проблема. Сложнее всего от них избавиться на шкафах, поскольку большинство хозяек боятся использовать химические средства, которые могут навредить. В таком случае стоит воспользоваться помощным цитрусовым лайфхаком.

Жир со столешницы или плиты мы убираем сразу, потому что он заметен, а вот брызги на фасадах заметны только утром, когда на кухню падают солнечные лучи, пишет House Digest.

Со временем эти жирные пятна засыхают, образуя липкий налет, который не совсем легко отмыть. Чтобы не повредить деревянную поверхность или деликатное покрытие, достаточно лишь воспользоваться простым домашним методом.

Чем отмыть липкий жир на шкафчиках?

Профессиональные клинеры вместо специальных средств выбирают натуральный вариант, а именно – сочетание лимона и соли. Благодаря кислоте лимон помогает расщеплять загрязнения и имеет легкий антибактериальный эффект, а соль благодаря абразивности способна впитывать жир.

Есть несколько способов использования этих средств. К примеру, можно натереть пятно половиной лимона, предварительно смоченного в соль, а потом все смыть теплой водой. Однако для вертикальных поверхностей это не совсем удобный вариант.



Очистить кухонные шкафы довольно просто

В таком случае лучше воспользоваться раствором. Его делают на основе лимонного сока и теплой воды. Достаточно лишь нанести на загрязнение, а потом пройтись тканью с небольшим количеством соли. После очистки все шкафы нужно вытереть насухо.

Деревянную поверхность дополнительно можно обработать маслом жожоба или льняным, чтобы восстановить защитный слой.

Перед тем как использовать этот метод на видимых участках, лучше его проверить в незаметном месте. Если материал отреагирует нормально, то способ можно смело применять.

Лимон также можно использовать для очистки ручек с газовой плитки, пишет Morele. Соедините сок одного лимона с двумя чайными ложками соды до образования активной пасты. Нанесите полученную массу на поверхность ручек и оставьте на 10 – 15 минут. Щелочная среда соды в сочетании с кислотой лимона быстро расщепит жир. После указанного времени нужно лишь протереть ручки чистым бумажным полотенцем или влажной салфеткой.

