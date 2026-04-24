5 елегантних деталей, які доповнять щоденний образ

Зміна сезонів часто передбачає оновлення гардероба. Навесні 2026 стильний тренд – доповнення образів кількома акцентними деталями чи аксесуарами.

Один з ключових елементів стилю – це аксесуари. Замість того, аби щороку повністю оновлювати гардероб, ви можете додати лише кілька завершальних штрихів, і це кардинально змінить весь образ, пише Who what wear.

2026 року модниці роблять акцент на менших, але продуманіших штрихах.

Які елегантні деталі мають бути в гардеробі у 2026?

Сонцезахисні окуляри

Сонцезахисні окуляри – це просто необхідний атрибут весняного гардероба, коли погода нарешті стає приємнішою та яскравішою. Цього сезону француженки, що славляться своїм елегантним стилем, обирають круглу форму, що стала популярною ще у 90-х.

А ось з оправою можна погратися – дротяна, масивна металева, черепахова – вони пасуватимуть до різних форм обличчя та додадуть вишуканості навіть звичайному вбранню.

Балетки

Балетки – must have взуття на весну. Вони – універсальні, зручні та виводять будь-який образ на новий рівень елегантності. Зокрема, у трендах весни – замша.

Та якщо ви хочете щось, що по-справжньому виділятиме вас з натовпу, замість простих балеток з круглим носком можна підібрати для себе вишуканішу пару з атласу, з квадратним носком чи металевими запонками, пише Vogue.

Ефектні сережки

Ефектні масивні сережки можуть кардинально змінити образ, і золото – це стильний варіант, що гарантовано пасуватиме до будь-якої колірної комбінації. Втім, як і торік, у 2026 році модниці ефектно змішують срібні та золоті прикраси, і це надає образу не лише сміливості, але й невимушеної елегантності.

Парасоля

Весна відома не лише довгоочікуваним приходом тепла, але й дуже несподіваними змінами погоди, тому парасолю доводиться носити з собою часто. Та вона зовсім необов’язково має обтяжувати чи руйнувати образ. Навпаки, парасоля – це неймовірний і часто недооцінений аксесуар, що не лише збереже вас сухими під час квітневої зливи, але й доповнить аутфіт.

Та для того, аби парасоля слугувала довго та не виходила з моди, слід обирати її уважно. Ось кілька варіантів:

Gama – стильна парасоля рожевого кольору, що додасть яскравих відтінків навіть до повсякденного одягу.

– стильна парасоля рожевого кольору, що додасть яскравих відтінків навіть до повсякденного одягу. Fiaba – чудовий варіант парасолі для людей, що прагнуть мінімалізму в образі. У складеному вигляді парасоля займає всього 18 сантиметрів, тож легко поміститься навіть у клатч чи елегантну вечірню сумочку.

– чудовий варіант парасолі для людей, що прагнуть мінімалізму в образі. У складеному вигляді парасоля займає всього 18 сантиметрів, тож легко поміститься навіть у клатч чи елегантну вечірню сумочку. OLYCAT OC7765-T1 – навесні проблемою часто стає не лише сам дощ, але й сильний вітер. Але ця парасоля з м’якими елегантними краями та куполом антивітер допоможе впоратися з проблемою, не втрачаючи модного вигляду.

Шовкова чи атласна хустина

Те, що багато модниць обожнюють у хустинах – це їхня універсальність. Її можна пов’язати навколо талії, зробити бант на волоссі, покрити голову чи використати як ефектну гумку.

Ця елегантна та вишукана деталь додасть вашому повсякденному одягові нотку бохо, і точно не вийде з моди найближчим часом.

