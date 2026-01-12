Навіщо чайні пакетики класти у взуття: крутий лайфхак, який треба знати всім

Доволі часто взуття може мати неприємний запах. Уникнути цього можна досить просто навіть без використання дорогих засобів. Є один чудовий лайфхак, яким користуються всі.

Щоб уникнути поганого запаху взуття, варто скористатися річчю, яка знайдеться в кожному домі, пише 24 Канал з посиланням на тікток блогера Райса.

Як уникнути поганого запаху взуття?

Чоловік розповів у відеоролику, що давно використовує лайфхак, який застосовувала ще його бабуся. Блогер Райс зазначив, що найкраще уникнути неприємного взуття допомагають пакетики саме зеленого чаю, які чудово борються зі стійким запахом.

Він навіть показав, як це працює на практиці. Після активного дня чи гри в гольф, він кладе кілька пакетиків всередину взуття, накриває папером й залишає на добу. У результаті взуття стає помітно свіжішим без сторонніх запахів.

Ефективність методу проста: чайні пакетики вбирають вологу, яка і є причиною неприємного запаху. А ще чай залишає відчуття свіжості. Слід також розуміти, що найкраще справляється з проблемою саме зелений чай, чорний чи фруктовий – не дасть того ефекту.

Лайфхак, який допоможе уникнути неприємного запаху взуття: дивіться відео

Спосіб хоч і дієвий, але не варто його застосовувати одразу після дощу чи прогулянки в сильний сніг. Намоклий пакетик чаю може залишити всередині взуття пляму, якщо устілка світлого кольору.

Чим ще можна освіжити взуття?

Лавровий лист можна використовувати як природний дезодорант для зимового взуття, щоб позбутися неприємних запахів і бактерій, пише Apartment Therapy. Окрім того, лаврове листя також ефективно відлякує шкідників у кишенях курток і може допомогти відбілити білизну та відлякати тарганів.

