На меді з'явився білий наліт: чи можна його їсти та що він означає

Мед – це чудова альтернатива цукру та можливість додати незвичного солодкавого смаку до вже улюблених страв. Та якщо банка з ним стоїть у вас досить довго, ви можете помітити, що зверху на меду з'являється шар білого нальоту.

Чи колись вам доводилося відкривати банку сирого меду та помічати на ній зверху білий пінистий шар? Чимало людей побоюються їсти мед з ним, адже думають, що він небезпечний чи шкідливий, повідомляє 24 Канал з посиланням на Blooming good honey.

Що означає білий наліт на меду?

Якщо ви побачили цей незвичний білий наліт, не переймайтеся – ця легка, бульбашкова піна є зовсім натуральною, і насправді є лише ознакою того, що ви отримали банку якісного необробленого меду. Річ у тому, що сирий мед містить крихітні бульбашки повітря, пилок, бджолиний віск та природні ферменти.

І коли мед зберігають у банці, особливо після невеликого нагрівання чи перемішування, ці бульбашки повітря починають підійматися вгору та приносять із собою сліди пилку та бджолиного воску – і саме вони й утворюють шар піни.

На відміну від меду, що ви можете купити у супермаркеті, де мед часто пастеризують та фільтрують, аби видалити ці речовини та надати рідині ідеально чистого вигляду, сирий мед зберігає усі корисні речовини. І піна – цілком природне явище у ньому.

Окрім того, іноді через наявність повітря у меду він починає кристалізуватися та стає білим – зовні пляма може нагадувати цвіль, та це не так. Вона є абсолютно безпечною та зовсім не впливає на смак продукту, пише Sweetreehoney.

Чи безпечно їсти мед з піною?

Відповідь проста – так. Біла піна на поверхні сирого меду повністю безпечна до вживання і насправді ще й смачна. Часто вона має легку, повітряну текстуру та зовсім відмінний від меду під нею смаковий профіль. І є навіть люди, які вважають цю піну найсмачнішою частиною.

Окрім того, піну зовсім немає потреби відшкрібати. Втім, якщо для вас важливий вигляд меду, або ж ви використовуєте його у рецептах, де мед має бути чистим, ви можете або обережно перемішати піну з медом, або ж зняти її – це залежить лише від особистих уподобань.

