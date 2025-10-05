Що робити з бадиллям від картоплі – розкаже 24 Канал з посиланням на Gardening Know How.
Що радять робити з бадиллям картоплі?
- Компостування – найпростіше рішення
Якщо рослини не хворіли, бадилля можна переробити в компост. Його додають разом з іншими "зеленими" й "коричневими" компонентами, забезпечуючи провітрювання і відповідну вологість. Однак треба бути обережним: у картопляних рослинах можуть бути залишки захворювань (наприклад, фітофтороз). У таких випадках компостування варто робити при високій температурі, щоб знищити патогени.
- Використання як мульчі
Grower experts пише, що подрібнене бадилля можна використовувати як мульчу під деревами, в міжряддях, на садових ділянках. Воно допомагає утримувати вологу, пригнічує бур'яни й з часом перегниває, збагачуючи ґрунт. Проте не використовуйте уражені хворобами залишки, адже вони можуть поширити інфекцію.
Куди подіти бадилля від картоплі / Фото Unsplash
Де зберігати картоплю?
Картоплю краще зберігати в льоху з температурою 4 – 6 градусів, попередньо обробивши сховище сумішшю солі, вапна, мідного купоросу та води.
Інші варіанти зберігання включають використання дерев'яного ящика на балконі або паперових пакетів у холодильнику, але останній варіант може вплинути на смак картоплі через перетворення крохмалю на цукор.