Що робити з бадиллям від картоплі – розкаже 24 Канал з посиланням на Gardening Know How.

Що радять робити з бадиллям картоплі?

Компостування – найпростіше рішення

Якщо рослини не хворіли, бадилля можна переробити в компост. Його додають разом з іншими "зеленими" й "коричневими" компонентами, забезпечуючи провітрювання і відповідну вологість. Однак треба бути обережним: у картопляних рослинах можуть бути залишки захворювань (наприклад, фітофтороз). У таких випадках компостування варто робити при високій температурі, щоб знищити патогени.

Використання як мульчі

Grower experts пише, що подрібнене бадилля можна використовувати як мульчу під деревами, в міжряддях, на садових ділянках. Воно допомагає утримувати вологу, пригнічує бур'яни й з часом перегниває, збагачуючи ґрунт. Проте не використовуйте уражені хворобами залишки, адже вони можуть поширити інфекцію.



Куди подіти бадилля від картоплі / Фото Unsplash

