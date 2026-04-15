Саме завдяки наявності термостата, двигун працює ефективно, пише Eureka. Паливо згорає правильно, а ризики перегріву чи переохолодження зводяться до мінімуму.

Як працює автомобільний термостат?

Термостат має просту, але продуману конструкцію – це корпус із восковим наповнювачем, клапан і пружина.



Автомобільний термостат необхідний у спеку / Фото Shutterstock

Коли двигун нагрівається, віск всередині розширюється і тисне на шток, відкриваючи клапан. У цей момент охолоджувальна рідина починає проходити через радіатор, де віддає зайве тепло.

Коли ж температура падає, віск зменшується в об’ємі, пружина повертає клапан у закрите положення – і рідина знову циркулює лише всередині двигуна. Це допомагає йому швидше прогрітися до робочої температури.

Які є термостати за принципом роботи?

З восковою таблеткою

Це найпоширеніший варіант. Усередині знаходиться віск, який реагує на зміну температури: при нагріванні він розширюється і відкриває клапан, запускаючи циркуляцію через радіатор.

Із сильфонним наповнювачем

У таких термостатах використовується спеціальний елемент (сильфон), заповнений рідиною. Під впливом температури вона розширюється і впливає на клапан, відкриваючи потік охолоджувальної рідини.

Які є види термостатів?

Одноклапанні термостати

Їхня конструкція досить базова, оскільки вони відкривають лише потік охолоджувальної рідини до радіатора, не контролюючи байпас.

Через це регулювання температури відбувається менш точно з можливими перепадами – двигун може або довше прогріватися або різко охолоджуватися. Саме тому в сучасних авто від них майже відмовилися.

Двоклапанні термостати

Практично у всіх двигунах сьогодні встановлюються двоклапанні термостати, пише Tomorrows Technician. Їхня особливість – робота з байпасом (обвідним каналом). Коли термостат закритий, рідина циркулює лише всередині двигуна. Це дозволяє уникнути перегріву окремих зон і забезпечує рівномірний прогрів.

У процесі відкривання частина рідини спрямовується до радіатора, а частина – продовжує рухатися по двигуну. Коли температура досягає потрібного рівня, байпас перекривається, і весь потік іде через радіатор.

Такий принцип роботи дозволяє уникати різких перепадів температури і підтримувати стабільний режим роботи двигуна.

Електронні термостати

Сучасні технології зробили ще один крок вперед, тож тепер з’явилися термостати з електронним керуванням.

Вони мають додатковий нагрівальний елемент, завдяки чому техніка автомобіля може впливати на момент відкривання клапана залежно від умов: навантаження, обертів двигуна і температури.

Навіть у разі відмови електронної частини, термостат не втратить своєї базової функції і все одно відкриється при безпечній температурі.

Разом із сучасними системами охолодження такі термостати дозволяють максимально точно контролювати температуру двигуна.

Термостат є дуже важливим елементом у роботі автомобіля, оскільки захищає двигун від перегріву й допомагає йому швидко досягнути робочої температури. Це впливає на керованість авто, ефективність обігріву салону та рівень викидів.