Навіщо на унітазі 2 кнопки: справжню причину знають одиниці
- Унітази з двома кнопками на зливному бачку дозволяють контролювати кількість води, що використовується: менша кнопка змиває від 3 до 4,5 літрів, а більша – від 6 до 9 літрів.
- Ця система допомагає економити воду та кошти, дозволяючи сім'ям заощаджувати до 20 000 літрів води на рік.
Певно, більшість людей помічали, що унітази часто мають на зливному бачку дві кнопки: більшу та меншу. Але не всі знають, яке їхнє призначення та в чому між ними різниця.
Чи замислювалися ви колись, чому на унітазі є дві кнопки для зливу? Відповідь насправді дуже проста, пише Times of India.
Навіщо на унітазі дві кнопки?
Ви точно помічали дві кнопки на зливі: одна більша, а інша менша. І більшість людей або тиснуть обидві водночас, коли потрібно змити воду, або ж обирають якусь одну навмання. Втім, між ними точно є різниця, і використовувати їх потрібно в різних ситуаціях.
Дві кнопки на зливному бачку унітаза – це не тренд, а насправді розумна і дуже практична функція, що пов'язана з тим, скільки води ви використовуєте щодня. Дві кнопки призначені для двох різних варіантів зливу води. Натискання меншої кнопки змиває менше води, а більшої – більше.
І це не просто зручність, а частина плану щодо більш розумного використання води та економії коштів, пише Express.
Цікаво! Багато людей не замислюються про це, але змив унітазу – це одна з найбільших витрат води вдома. Більшість традиційних туалетів, що мають одну кнопку змиву, використовують 9 – 12 літрів води за раз.
Подвійна кнопка дає можливість заощадити воду й кошти: менша змиває від 3 до 4,5 літрів води, а більша – від 6 до 9. В середньому ж дім, в якому усі мешканці правильно використовують туалет з подвійним змивом, можуть заощаджувати до 20 000 літрів води щороку! А це понад 100 повністю наповнених ванн води.
Часті питання
Чому унітази мають дві кнопки для зливу?
Дві кнопки на зливному бачку унітаза призначені для двох різних варіантів зливу води. Менша кнопка змиває менше води, а більша – більше, що сприяє економії води та коштів.
Скільки води можна зекономити, використовуючи унітаз з подвійним змивом?
В середньому дім, в якому мешканці правильно використовують туалет з подвійним змивом, може заощаджувати до 20 000 літрів води щороку – це понад 100 повністю наповнених ванн води.
Яка мета використання двох кнопок на унітазі?
Мета використання двох кнопок на унітазі – це більш розумне використання води, що допомагає зменшити витрати води і зекономити кошти.