Навіщо на унітазі 2 кнопки: справжню причину знають одиниці

Певно, більшість людей помічали, що унітази часто мають на зливному бачку дві кнопки: більшу та меншу. Але не всі знають, яке їхнє призначення та в чому між ними різниця.

Чи замислювалися ви колись, чому на унітазі є дві кнопки для зливу? Відповідь насправді дуже проста, пише Times of India.

Навіщо на унітазі дві кнопки?

Ви точно помічали дві кнопки на зливі: одна більша, а інша менша. І більшість людей або тиснуть обидві водночас, коли потрібно змити воду, або ж обирають якусь одну навмання. Втім, між ними точно є різниця, і використовувати їх потрібно в різних ситуаціях.

Дві кнопки на зливному бачку унітаза – це не тренд, а насправді розумна і дуже практична функція, що пов'язана з тим, скільки води ви використовуєте щодня. Дві кнопки призначені для двох різних варіантів зливу води. Натискання меншої кнопки змиває менше води, а більшої – більше.

І це не просто зручність, а частина плану щодо більш розумного використання води та економії коштів, пише Express.

Цікаво! Багато людей не замислюються про це, але змив унітазу – це одна з найбільших витрат води вдома. Більшість традиційних туалетів, що мають одну кнопку змиву, використовують 9 – 12 літрів води за раз.

Подвійна кнопка дає можливість заощадити воду й кошти: менша змиває від 3 до 4,5 літрів води, а більша – від 6 до 9. В середньому ж дім, в якому усі мешканці правильно використовують туалет з подвійним змивом, можуть заощаджувати до 20 000 літрів води щороку! А це понад 100 повністю наповнених ванн води.

