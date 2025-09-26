Гортензії вважають одними з найефектніших декоративних квітів: пишні "шапки" їхніх суцвіть прикрашають будь-який інтер'єр. Водночас ця квітка досить вибаглива і без належного догляду швидко в'яне.

Флористка Христина Кондришин в інтерв'ю 24 Каналу поділилися порадами, як правильно підготувати гортензії, аби вони довше тішили око у вазі.

Дивіться також Коли садити нарциси восени – найкращий час для раннього цвітіння

Як зберегти зрізані гортензії свіжими?

Флористи радять підрізати стебла під кутом 45 градусів, після чого акуратно розщепити їх на чотири частини. Це дає змогу квітці ефективніше вбирати воду. Зайве листя обов'язково видаляють, щоб рідина не витрачалася даремно.

Важливим моментом є й вибір вази: воду наливають так, щоб вона доходила майже до самої квіткової "шапки". Якщо високої вази немає, стебла варто підрізати коротше. Додатково флористи радять час від часу обприскувати суцвіття водою, але уникати прямого сонячного проміння.

Як пише Chicago Botanic Garden, щоб гортензії довше стояли у вазі, розташуйте їх у прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів, батарей, опалювальних приладів або протягів. Важливо також ставити вазу у тінь або напівтінь, де температура не перевищує кімнатну (а ще краще – трохи прохолодніше).



Як зберегти зрізані гортензії свіжими / Фото Unsplash

Скільки часу гортензії залишаються свіжими?