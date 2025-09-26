Что сделать, чтобы гортензии стояли в вазе до 2 недель: секрет флористов
- Флористы советуют подрезать стебли гортензий под углом 45 градусов, расщепить их на четыре части и удалить лишние листья для лучшего впитывания воды.
- Гортензии следует располагать в прохладном месте, подальше от солнечных лучей и отопительных приборов, чтобы сохранить их свежими от 5 до 10 дней.
Гортензии считаются одними из самых эффектных декоративных цветов: пышные "шапки" их соцветий украшают любой интерьер. В то же время этот цветок достаточно прихотлив и без должного ухода быстро увядает.
Флорист Кристина Кондришин в интервью 24 Каналу поделились советами, как правильно подготовить гортензии, чтобы они дольше радовали глаз в вазе.
Как сохранить срезанные гортензии свежими?
Флористы советуют подрезать стебли под углом 45 градусов, после чего аккуратно расщепить их на четыре части. Это позволяет цветку эффективнее впитывать воду. Лишние листья обязательно удаляют, чтобы жидкость не расходовалась впустую.
Важным моментом является и выбор вазы: воду наливают так, чтобы она доходила почти до самой цветочной "шапки". Если высокой вазы нет, стебли стоит подрезать покороче. Дополнительно флористы советуют время от времени опрыскивать соцветия водой, но избегать прямых солнечных лучей.
Как пишет Chicago Botanic Garden, чтобы гортензии дольше стояли в вазе, расположите их в прохладном месте, подальше от прямых солнечных лучей, батарей, отопительных приборов или сквозняков. Важно также ставить вазу в тень или полутень, где температура не превышает комнатную (а еще лучше – немного прохладнее).
Как сохранить срезанные гортензии свежими / Фото Unsplash
Сколько времени гортензии остаются свежими?
- В жаркие дни цветы могут быстрее терять упругость, ведь гортензии любят прохладу и влажную среду. Однако при правильном уходе они могут сохранять свежесть от 5 до 10 дней.
- Флористы отмечают, что в жару этот срок может сокращаться, тогда как в прохладных условиях - цветы стоят дольше.
Частые вопросы
