5 помилок під час прання, які зіпсують ваш одяг: забудьте про них

Пральна машина полегшує наш побут, але якщо використовувати старі звички, то речі можуть почати швидше зношуватися, втратять форму чи почнуть тьмяніти. Щоб вбрання довше слугувало, потрібно відмовитися від 5 поганих звичок.

Прання є такою простою побутовою справою, що більшість з нас її роблять автоматично, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Однак саме в цих повсякденних діях ховаються помилки, які псують наш одяг. Відмовившись від певних звичок, вдасться зберегти речі чистими та акуратними набагато довше.

Від яких звичок прання варто відмовитися?

Прання речей у дуже гарячій воді

Колись ще наші бабусі прали речі в дуже гарячій воді, але тканини тоді були щільними та міцними – з грубої бавовни чи льону. Сучасні матеріали вже набагато делікатніші й не витримують прання у високих температурах. А ще гаряча вода може призвести до потемніння тканини.

Надмірна кількість прального порошку

Чомусь дехто вважає, що чим більше прального порошку додати, тим краще випереться одяг, але насправді – це так не працює. Частинки засобу залишаються у волокнах та утримують запахи чи бруд. Нові моделі пральних машин потребують однієї капсули чи двох чайних ложок рідкого засобу на повне завантаження.

Сильний аромат – не завжди про чистоту

Приємний запах після прання повинен бути, але не завжди він гарантія того, що річ очищена. Сильно ароматизовані порошки можуть прикривати запахи поту чи жиру, які знову проявляться, коли річ нагріється від тіла.

Прання на одному й тому ж режимі

Щоб одяг краще виглядав і довше служив, кожного разу треба налаштовувати прання під конкретне завантаження, зважаючи на тип тканини, рівень забруднення, розмір партії й температуру води. Це допоможе зберегти речі та зменшити витрати.



Кожного разу потрібно вмикати різний режим / Фото Freepik

Переконані в тому, що пральна машинка очищується сама

Попри те, що пральна машина очищує одяг, всередині все одно накопичуються ворсинки, бруд та пил. Машину потрібно регулярно очищувати раз на місяць, щоб уникнути неприємних запахів та продовжити життя техніки.

До слова, жовті плями на подушках можна видалити, використовуючи таблетку для посудомийної машини замість прального порошку, пише Express. Харчова сода допомагає освітлити тканину і видалити плями, додаючи склянку соди до прання подушки.

Які треба знати лайфхаки про прання?