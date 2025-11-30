Що робити, якщо вода повільно зливається, а з раковини смердить: просте рішення

Поганий злив у раковині – це проблема, з якою доводилося стикатися багатьом людям. І чимало з них, не знаючи, що вдіяти, викликають сантехніка. Та, на щастя, у цій ситуації можна обійтися власними силами.

Для того, аби прочистити злив у раковині, не потрібно купувати ані дорогих засобів, ані спеціального обладнання. Все, що потрібно, вже є у вас вдома, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Цікаво Більше клопоту, ніж користі: які дрова не варто спалювати у каміні

Як почистити злив раковини вдома?

Перше, що потрібно зробити – це спорожнити та почистити раковину. Якщо вона погано пахне, причина запаху може полягати саме у тому, що наповнює раковину. А якщо раковина подвійна, спорожнити потрібно обидві її частини. Після цього потрібно довести до кипіння склянку води, а тоді додати до окропу стільки ж дистильованого білого оцту, пише Southern Living.

У злив повільно всипте пів склянки харчової соди, а тоді обережно залийте розчин з оцту – після цього почнеться хімічна реакція, і в зливі утвориться піна. Злив раковини після цього потрібно негайно закрити зливною пробкою та залишити суміш на 10 хвилин, аби вона встигла як слід подіяти.

Вже після цього потрібно промити злив двома склянками дуже гарячої води.

До речі, знайти засоби для чищення за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Втім, іноді трапляється так, що навіть після такого очищення з каналізації неприємно пахне – якщо це відбулося, тоді слід подумати про виклик сантехніка. Часто причиною буває засмічений чи сухий сифон – вигнута ділянка труби під раковиною, що призначена для утримування невеликої кількості води.

Саме ця вода створює герметичність між запахами та газами у каналізаційних трубах і вашою кухнею. Та якщо ви вмієте користуватися інструментами, ви можете спробувати почистити сифон самостійно. Для цього потрібно спершу спорожнити простір під раковиною, а тоді розкрутити сифон.

Спершу, втім, підставте під нього відро чи тазик, аби не залити усе водою з нього. Промийте сифон водою та встановіть на місце, а після цього повторіть промивання содою та оцтовим розчином.

Які ще лайфхаки для дому варто знати?