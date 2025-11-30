Что делать, если вода медленно сливается, а из раковины воняет: простое решение

Плохой слив в раковине – это проблема, с которой приходилось сталкиваться многим людям. И многие из них, не зная, что делать, вызывают сантехника. Но, к счастью, в этой ситуации можно обойтись собственными силами.

Для того, чтобы прочистить слив в раковине, не нужно покупать ни дорогих средств, ни специального оборудования. Все, что нужно, уже есть у вас дома, сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

Как почистить слив раковины дома?

Первое, что нужно сделать – это опорожнить и почистить раковину. Если она плохо пахнет, причина запаха может заключаться именно в том, что наполняет раковину. А если раковина двойная, опорожнить нужно обе ее части. После этого нужно довести до кипения стакан воды, а потом добавить в кипяток столько же дистиллированного белого уксуса, пишет Southern Living.

В слив медленно всыпьте полстакана пищевой соды, а тогда осторожно залейте раствор из уксуса – после этого начнется химическая реакция, и в сливе образуется пена. Слив раковины после этого нужно немедленно закрыть сливной пробкой и оставить смесь на 10 минут, чтобы она успела как следует подействовать.

Уже после этого нужно промыть слив двумя стаканами очень горячей воды.

Впрочем, иногда случается так, что даже после такой очистки из канализации неприятно пахнет – если это произошло, тогда следует подумать о вызове сантехника. Часто причиной бывает засорен или сухой сифон – изогнутый участок трубы под раковиной, предназначенная для удержания небольшого количества воды.

Именно эта вода создает герметичность между запахами и газами в канализационных трубах и вашей кухней. Но если вы умеете пользоваться инструментами, вы можете попробовать почистить сифон самостоятельно. Для этого нужно сначала опорожнить пространство под раковиной, а потом раскрутить сифон.

Сначала, впрочем, подставьте под него ведро или тазик, чтобы не залить все водой из него. Промойте сифон водой и установите на место, а после этого повторите промывание содой и уксусным раствором.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?