Усі запахи з ванної зникнуть, як не бувало: елементарний спосіб за копійки

Існує кілька причин, чому у ванній кімнаті та туалеті зберігається поганий запах – і більшість з них стосуються чогось більшого, ніж звичайні функції організму.

Неприємні запахи у ванній можуть спричиняти проблеми з сантехнікою, переповнені сміттєві баки, цвіль та грибок чи навіть звичайна купа мокрих рушників на підлозі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Як позбутися неприємних запахів у ванній кімнаті?

Певно, це не стане сюрпризом, та правильне прибирання ванної кімнати значною мірою допоможе у боротьбі з неприємними запахами, якщо його проводити принаймні раз на тиждень. Втім, кілька частин ванної кімнати потребують особливої уваги, а про них часто забувають.

Запахи в туалеті

Для швидкого вирішення проблеми запахів експерти радять використовувати освіжувач повітря, краплі ефірної олії в унітазі, або ж один спосіб, про який знають не всі. Все, що потрібно зробити, це запалити у ванній сірник – і запахів як не бувало. Втім, робити це слід обережно.

Але не можна забувати й про регулярне очищення унітаза – зокрема й зовнішньої частини, про яку усі часто забувають.

Запахи від сантехніки

Погані запахи у ванній можуть спричиняти засмічені стоки, протікання труб або ж сухі сифони – і хоч у деяких випадках вам знадобиться допомога сантехніка, з кількома проблемами можна розібратися самостійно.

Наприклад, якщо ванна чи раковина не використовуються регулярно, сифон може пересохнути – і тоді рішенням буде просто пустити трохи води. Також стоки можна прочистити самостійно: залийте в злив склянку соди, а тоді додайте склянку дистильованого білого оцту, пише The Spruce.

Затхлі запахи

До таких ароматів найчастіше причетні грибок та пліснява – і за цими проблемами потрібно стежити особливо уважно, адже пліснява не тільки виглядає неестетично, але й небезпечна для здоров'я. Окрім того, уважно слід стежити за вологими рушниками, адже вони є ідеальним середовищем для розмноження бактерій.

Мильний наліт

Про нього зазвичай ніхто не замислюється, але мильний наліт може затримувати і бруд, і запахи тіла. Тож чистити ретельно потрібно і раковини, і ванну, і стінки душової кабіни.

Що ще в домі потрібно почистити?