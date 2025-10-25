Укр Рус
25 жовтня, 16:39
Усі запахи з ванної зникнуть, як не бувало: елементарний спосіб за копійки

Марина Блохіна
Основні тези
  • Неприємні запахи у ванній можуть бути викликані проблемами з сантехнікою, цвіллю, мокрими рушниками або засміченими стоками.
  • Для усунення запахів рекомендується регулярне прибирання, використання ефірних олій, очищення стоків содою та оцтом, а також запалення сірника для швидкої нейтралізації запахів.

Існує кілька причин, чому у ванній кімнаті та туалеті зберігається поганий запах – і більшість з них стосуються чогось більшого, ніж звичайні функції організму.

Неприємні запахи у ванній можуть спричиняти проблеми з сантехнікою, переповнені сміттєві баки, цвіль та грибок чи навіть звичайна купа мокрих рушників на підлозі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple

Як позбутися неприємних запахів у ванній кімнаті?

Певно, це не стане сюрпризом, та правильне прибирання ванної кімнати значною мірою допоможе у боротьбі з неприємними запахами, якщо його проводити принаймні раз на тиждень. Втім, кілька частин ванної кімнати потребують особливої уваги, а про них часто забувають. 

Запахи в туалеті

Для швидкого вирішення проблеми запахів експерти радять використовувати освіжувач повітря, краплі ефірної олії в унітазі, або ж один спосіб, про який знають не всі. Все, що потрібно зробити, це запалити у ванній сірник – і запахів як не бувало. Втім, робити це слід обережно. 

Але не можна забувати й про регулярне очищення унітаза – зокрема й зовнішньої частини, про яку усі часто забувають.

Запахи від сантехніки

Погані запахи у ванній можуть спричиняти засмічені стоки, протікання труб або ж сухі сифони – і хоч у деяких випадках вам знадобиться допомога сантехніка, з кількома проблемами можна розібратися самостійно. 

Наприклад, якщо ванна чи раковина не використовуються регулярно, сифон може пересохнути – і тоді рішенням буде просто пустити трохи води. Також стоки можна прочистити самостійно: залийте в злив склянку соди, а тоді додайте склянку дистильованого білого оцту, пише The Spruce

Затхлі запахи

До таких ароматів найчастіше причетні грибок та пліснява – і за цими проблемами потрібно стежити особливо уважно, адже пліснява не тільки виглядає неестетично, але й небезпечна для здоров'я. Окрім того, уважно слід стежити за вологими рушниками, адже вони є ідеальним середовищем для розмноження бактерій. 

Мильний наліт

Про нього зазвичай ніхто не замислюється, але мильний наліт може затримувати і бруд, і запахи тіла. Тож чистити ретельно потрібно і раковини, і ванну, і стінки душової кабіни. 

Часті питання

Які основні причини неприємних запахів у ванній кімнаті?

Основними причинами неприємних запахів у ванній кімнаті можуть бути проблеми з сантехнікою, переповнені сміттєві баки, цвіль і грибок, а також мокрі рушники на підлозі.

Як можна швидко усунути неприємні запахи в туалеті?

Для швидкого усунення неприємних запахів в туалеті експерти рекомендують використовувати освіжувач повітря, краплі ефірної олії в унітазі, або запалити сірник — це слід робити обережно.

Що робити, якщо у ванній кімнаті з'являється затхлий запах?

Затхлі запахи часто пов'язані з грибком і пліснявою. Важливо стежити за цими проблемами, оскільки пліснява небезпечна для здоров'я. Також слід уникати залишати вологі рушники, які є середовищем для бактерій.