Як очистити повітря у всьому будинку: незвичний трюк з харчовою содою

У більшості квартир повітря швидко насичується різними запахами – від приготування їжі до тютюнового диму, якщо є курці. Часто ми використовуємо аерозолі чи ароматизатори, але вони лише маскують проблему, а не усувають її.

Допомогти освіжити повітря в оселі допоможе звичайна харчова сода, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Частинки соди захоплюють молекули, які погано пахнуть, і блокують їх. Саме тому ще наші бабусі очищали простір за допомогою соди.

У чому ефективність харчової соди?

Сода здатна нейтралізувати кислотні та лужні запахи, які найчастіше і є причиною поганих ароматів. Щоб зробити натуральний освіжувач повітря з соди, потрібно півсклянки соди насипати у невеличку баночку й додати 10 – 15 крапель ефірної олії. Кришку потрібно залишити напіввідкритою.

Поставте ємність у місце, яке постійно піддається поганим запахам. Сода буде працювати як природний нейтралізатор запахів, а ефірна олія забезпечить легкий та ненав’язливий аромат.

А ще можна створити суміш для ароматизації білизни. Для цього половину склянки солі Епсома (англійська сіль) змішайте з половиною склянки соди. Туди додайте ще 10 крапель улюбленої ефірної олії. Додавайте одну столову ложку суміші під час прання, щоб вона пом’якшила тканини та зберегла приємний аромат.



Сода добре освіжає повітря / Фото Freepik

Для використання соди по всьому дому – розставте маленькі ємності з содою на кухні, у ванній, шафі чи спальні й змінюйте раз на місяць. Такий простий лайфхак допоможе очистити повітря.

Окрім того, сода добре освіжає матраци, килими й дивани. Потрібно тонко посипати поверхню, залишити на 15 хвилин, а тоді акуратно все зібрати пилососом. Такий спосіб добре забирає усі запахи, особливо актуальний є для тих, хто живе з домашніми улюбленцями.

У невелику ємність насипте 2 столові ложки соди й поставте у холодильник. Сода добре вбере усі зайві запахи. Також половину склянки соди можна додавати до циклу прання, щоб підсилити очищення.

Сода – це чудовий інгредієнт, щоб підтримувати свіже повітря вдома без зайвих витрат на синтетичні аромати.

А ще харчова сода в поєднанні з оцтом може допомогти видалити вологу та плісняву з підвіконня, пише Express. Змішайте оцет, воду та соду до пастоподібної консистенції, нанесіть на уражені місця, дайте висохнути, а потім змийте.

Які ще є цікаві лайфхаки?