Відмовтеся від йоржика для унітазу: експертка розповіла, чим його замінити

Йоржик для унітазу є звичним інструментом для прибирання, втім одна експертка розповіла про гігієнічніший метод. Для нього не знадобиться ніяка щітка.

Під час прибирання більшість людей використовують щітку для чищення унітазу, пише Express. Йоржик є простим та зручним у використанні. Достатньо лише нанести засіб для миття й механічно очистити чашу, проте тепер його використовувати необов’язково.

Читайте також Накип почне відвалюватися: який кухонний засіб очистить деталі пральної машини

Чим чистити унітаз замість йоржика?

Експертка з чистоти Кей Мітчелл розповіла, що ніколи не використовувала йоржик для туалету й навіть не розглядала сучасні силіконові варіанти. При цьому їй вдається тримати туалет завжди чистим.

Її підхід полягає у регулярному використанні відбілювача, який вона додає в чашу двічі на день – вранці та ввечері. За її словами, цього цілком достатньо, щоб уникнути появи нальоту та плям, тож потреба у чищенні щіткою просто не виникає.

У туалеті є важкодоступне місце – під обідком. У такому разі Кей використовує спеціальні пінні засоби, які можуть легко проникнути у щілини. Для якісного очищення достатньо лише протерти ганчіркою нижню частину унітазу, щоб сантехніка залишалася чистою та білосніжною.

Та для тих, хто все ж таки не уявляє собі чистоти без механічного тертя, класичний спосіб прибирання ніхто не скасовує. Звичний для нас підхід теж має право на існування, тому тут все залежить від звичок та рівня комфорту.

Кей Мітчелл відмовляється від йоржика на користь відбілювача

Досить часто всередині унітаза накопичується іржа, яку не може очистити щітка для унітазу. У такому разі таблетка для посудомийної машини може ефективно видалити іржу та наліт в унітазі завдяки своїм ферментам і відбілювальним агентам, пише Martha Stewart. Експерти радять кидати таблетку в бачок на ніч для максимального результату. Завдяки цьому емаль буде блищати і навіть вдасться усунути неприємного запаху.

Що ще варто прочитати?