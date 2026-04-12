Не викидайте яєчну шкаралупу: садівники розповіли про неймовірну користь

Досвідчені садівники рекомендують зберігати яєчну шкаралупу, а не викидати її. Вони перетворюють ці відходи на добриво та підживлення для рослин, які завдяки шкаралупі отримують багато цінних вітамінів та мінералів.

У яєчній шкаралупі багато кальцію, який необхідний рослинам для правильного розвитку, пише Interia Kobieta. Також добриво з яєчної шкаралупи допомагає регулювати pH ґрунту, протидіючи кислотності.

Читайте також Про це ніхто не здогадувався: ось що насправді відлякує кротів

Чим корисне яєчне добриво для рослин?

Розкидання шкаралупи навколо рослини відлякує слимаків, які здатні знищити зелені рослини.

Дачники радять підживлювати добривом кабачки, виноград, квасолю, помідори, капусту, папороть, лаванду та кипарис. Є два способи використання шкаралупи.

Для першого способу потрібно подрібнити шкаралупу, висипати її в пляшки та залити окропом. Суміш необхідно залишити в темному місці на 3 – 4 дні, а після цього полити рослини отриманим добривом.

Другий спосіб – це просто подрібнити шкаралупу, висушити в духовці та посипати отриманим порошком навколо рослини.



Яєчне добриво корисне для рослин / Фото Pexels

Які ще є корисні домашні відходи?

Помічною для рослин є не лише яєчна шкаралупа. Кавова гуща – це дешевий та ефективний спосіб забезпечити ґрунт азотом.

Її потрібно висушити та розподілити тонким шаром навколо рослини, щоб покращити структуру ґрунту та сприяти росту. Гущею радять підживлювати гортензії, азалії та папороть.

Бананова шкірка – також популярне добриво для рослин, в якому міститься калій, фосфор і кальцій, що впливають на цвітіння рослин. Дачники шкірку змішують з водою, щоб створити рідке добриво, або закопують відходи під рослину.

Як легко очистити яйця від шкаралупи?

Для легкого очищення яєць під час варіння потрібно покласти в каструлю металеву ложку, що сприяє рівномірному розподілу тепла. Цей лайфхак розповів у своєму інстаграмі кухар Анатолій Добровольський. Шеф-кухарка Джулія Чайлд рекомендує після варіння опустити яйця в крижану воду, а потім у киплячу для полегшення очищення.

Що ще варто прочитати?