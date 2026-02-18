Шкаралупа яєць відпаде сама: поставте лише одну річ в каструлю

Ідеально зварені яйця – це лише пів справи. Для багатьох справжньою проблемою стає їхнє чищення, коли шкаралупа ніяк не хоче зніматися, прилипає до білка й залишає після себе нерівну поверхню. Це часто розчаровує, проте є один лайфхак, який змінює ситуацію.

Цікавий кухонний трюк, який може значно полегшити процес показав у своєму інстаграмі кухар Анатолій Добровольський.

Як ідеально зварити яйце?

Те, як чиститься яйце, залежить від кількох факторів – свіжості продукту, способу варіння та навіть температурного шоку після приготування. Особливо важко завжди чистяться свіжі яйця, оскільки їхня внутрішня мембрана щільніше прилягає до білка.

Та для того, щоб яйця ідеально зварились, а шкаралупа бездоганно очистилась, потрібно лише покласти в каструлю звичайну металеву ложку під час варіння. Після такого лайфхаку яйця будуть почистяться набагато легше.

Цей трюк працює тому, що ложка сприяє рівномірному розподілу тепла, а це зменшує ризик розбиття через перепад температур.

Шеф-кухарка Джулія Чайлд рекомендує після варіння опустити яйця в крижану воду на 2 хвилини, а потім у киплячу воду на 10 секунд для легкого очищення, пише Simply Recipes. Такий температурний контраст допомагає білку відшаруватися від шкаралупи, полегшуючи процес чистки.

