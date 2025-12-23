Ялинка простоїть на місяць довше: секрети, про які мало хто знає

Різдвяна ялинка додає особливої атмосфери оселі й покращує настрій, тому хочеться, щоб вона якомога довше простояла у помешканні. Щоб зберегти зелену красуню на ще кілька тижнів довше після Різдва – радимо скористатися важливими порадами.

Чимало людей обирають на свята замість штучної ялинки – живу, завдяки тому, що вона має неймовірний запах хвої, пише 24 Канал з посиланням на Express. Однак без правильного догляду, жива ялинка може швидко обсипатися.

Фахівці садового центру Halls, що у Бірмінгемі, розповіли кілька порад, які допоможуть ялинці зберегти свій вигляд набагато довше. Дехто купує зелене дерево перед самим Різдвом, тож кілька лайфхаків точно стануть в пригоді.

Як зберегти вигляд живої ялинки?

Купляйте ялинку перед Різдвом

Чим швидше ялинка опиниться в теплому приміщенні, тим швидше почне висихати й скидати хвою, тому пізня купівля якраз сприятиме тому, щоб дерево простояло якомога довше.

Дайте ялинці подихати

Одразу після покупки з ялинки треба зняти захисну сітку, яка може пошкодити й притиснути гілки. Експерти радять дати гілкам кілька годин, щоб вони природно розправилися. Такий трюк дозволить дереву виглядати пишним та рівномірним.

Не забувайте про воду

Ялинка є живим деревом, тому їй потрібна волога. Щоб дерево краще пило воду, то потрібно зрізати 2 – 3 сантиметри знизу стовбура й поставити у підставку з водою.

Тримайте ялинку подалі від тепла

Вирішальне значення має вибір місця для ялинки в домі. Не ставте дерево біля радіаторів, каміну чи пічки. Висока температура призведе до швидкого осипання хвої й передчасного висихання дерева. Ялинка має стояти там, де не зазнаватиме прямого впливу тепла.

Як зберегти довше живу ялинку: дивіться відео

А щоб наповнити дім різдвяним ароматом, можна використовувати спеції, пише Real simple. Підійде кориця, гвоздика, апельсинова цедра та ароматизатори. Також мелена кава, прогріта кілька секунд на сухій сковороді, дає глибокий, теплий аромат, який також допоможе відчути феєрію свята.

Які ще поради варто знати?