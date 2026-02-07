Укр Рус
7 лютого, 22:06
Фольга здатна зіпсувати смак їжі: деякі страви заборонено в ній готувати

Юлія Турелик
Основні тези
  • Кислі, солоні або мариновані продукти не можна готувати у фользі, оскільки це може призвести до потрапляння алюмінію в їжу.
  • Фольгу не слід використовувати в мікрохвильовій печі та для зберігання залишкової їжі; краще обирати скло, кераміку або пергамент.

Господині досить часто використовують алюмінієву фольгу на кухні для приготування різних страв. Та виявляється, що деяку їжу в ній не можна готувати, і на це є певні причини.

Фахівці розповіли, що коли відбувається контакт металу з кислими, солоними чи маринованими продуктами, то це може становити небезпеку для здоров’я, пише Real Simple.

З якими продуктами заборонено використовувати фольгу?

Кислі маринади

У фользі не можна готувати оцтові маринади, оскільки кислота прискорює виділення алюмінію в їжу.

Солоні страви

Сіль провокує потрапляння металу в їжу, тому не варто запікати у фользі домашнє в’ялене м’ясо, шинку чи солону випічку.

Морепродукти

Більшість з нас готують рибу у фользі, та якщо в маринаді є лимон, то страва ризикує насититися алюмінієм. А ще фольга добре зберігає вологу, але тепло пропускає нерівномірно, тому морепродукти можуть не допектися.

Господинь застерігають від використання фольги в мікрохвильовій печі. Під впливом мікрохвильових променів вона може іскрити, призвести до пожежі чи навіть нашкодити приладу.


Страви з фольгою не варто розігрівати у мікрохвильовій печі / Фото Pexels

Залишки їжі теж не варто використовувати у фользі, краще тримати їх у контейнерах. Також слід знати, що ті страви, які готуються тривалий час під впливом високих температур збільшують потрапляння алюмінію у страву. Саме тому фахівці радять робити підкладку з пергаменту між фольгою та продуктом.

Ми звикли використовувати фольгу в приготуванні страв, але замість неї краще обирати скло, кераміку чи пергамент, які зовсім не є шкідливливими.

Як фольгу використовувати в побуті?

Алюмінієва фольга ефективно видаляє мінеральні відкладення з кранів завдяки абразивній дії, не дряпаючи метал, пише Apartent Therapy. Для очищення крана фольгу треба зім’яти в кульку, змочити водою та обережно протерти поверхню, а потім витерти насухо.

Фахівці зазначають, що такий метод чудово підходить для класичних хромованих змішувачів. Фольга швидко прибирає тьмяність та повертає металу дзеркальний блиск. 

Які ще є цікаві поради?

Часті питання

Чому не рекомендується використовувати алюмінієву фольгу для приготування кислих маринадів?

Кислоти в оцтових маринадах прискорюють виділення алюмінію в їжу — це може бути небезпечно для здоров’я.

Які небезпеки пов'язані з використанням фольги в мікрохвильовій печі?

Фольга може іскрити під впливом мікрохвильових променів — це може призвести до пожежі чи навіть пошкодити прилад.

Які альтернативи фользі можна використовувати для приготування страв?

Замість фольги краще обирати скло, кераміку чи пергамент — вони не є шкідливими для здоров’я.