Не викидайте кавову гущу: це "чорне золото" можна використати різними способами

Фахівці радять не викидати кавову гущу після ранкового кавування, оскільки вона може стати скрабом для тіла, добривом чи відмінним засобом для чищення.

Прихильники використання домашніх інгредієнтів вже давно переконалися у цінності кавової гущі, пише 24 Канал з посиланням на City Magazine. Перевага полягає в тому, що окрім випитого напою, ви отримаєте ще й безкоштовний засіб для різних застосувань.

Кавова гуща є практичною та універсальною, тож наводимо приклади її використання в різних цілях.

Як використовувати кавову гущу?

Натуральний скраб для тіла

Змішайте 2 столові ложки охолодженої кавової гущі зі столовою ложкою кокосової чи оливкової олії. За бажанням ще можна додати чайну ложку меду чи краплі ефірної олії. Наносьте цей скраб на шкіру під час душу. Кавові частинки добре відлущують мертві клітини, тож в результаті ви отримаєте гладку шкіру з гарним запахом.

Поглинач запахів для дому та авто

Висушену кавову гущу покладіть у відкриту ємність чи бавовняний мішечок. Можете поставити у холодильник, шафу для взуття чи під сидінням автомобіля та змінюйте кожних 2 – 3 тижні. Кава допоможе увібрати всі неприємні запахи.



Кавову гущу можна використовувати у різних цілях / Фото Pexels

Натуральний абразив для каструль та сковорідок

Чайну ложку кавової гущі змішайте з невеликою частиною миючого засобу. Пригорілі залишки їжі протріть губкою з кавою, щоб все ретельно відтерти.

Догляд за шкірою голови та волоссям

Нанесіть 1 – 2 столові ложки кавової гущі на вологу шкіру перед миттям голови. Легко помасажуйте, змийте та використайте звичайний шампунь. Каву достатньо використовувати 1 – 2 рази на тиждень. Кофеїн стимулює кровообіг, а текстура гущі видаляє відмерлі клітини. Метод найкраще використовувати для темного волосся.

Усунення запахів з рук

Часто після обробки риби, чищення часнику чи нарізання цибулі – руки мають доволі неприємний запах. Впоратися з проблемою зможе кавова гуща. Потрібно лише помасажувати руки кілька секунд й змити водою

Захист від бліх для собак

Після купання увітріть суху кавову гущу у вологу шерсть собаки, залишивши на кілька хвилин та ретельно змивши водою. Такий метод можна періодично використовувати, особливо в теплу пору року. Запах кави дуже відлякує паразитів. Метод не підходить для собак зі світлою шерстю.

До прикладу, крім кавової гущі, можна використовувати й інші інгредієнти, про користь яких мало хто здогадується. Лавровий лист ефективний для відлякування комах, очищення повітря та усунення запаху взуття, пише Southern Living. А сіль на підвіконні допомагає зменшити вологість і неприємні запахи у приміщенні.

Які ще є корисні поради?