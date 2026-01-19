5 сортів раннього перцю для городу: великі, соковиті й урожайні

Ранній перець завжди обирають за швидкий результат. Після зими так хочеться скоріше посмакувати соковитими плодами!

Ранній перець має швидко стартувати, стабільно зав’язувати плоди й давати врожай ще до пікової спеки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sprytnetriki. Саме тому питання сорту тут вирішує дуже багато. Є перевірені різновиди, які дають великі, товстостінні плоди.

Які ранні сорти перцю варто обрати?

Атлант – один із найнадійніших ранніх сортів із великими витягнутими плодами. Стінки товсті, м’якоть соковита, смак солодкий навіть у технічній стиглості. Добре переносить перепади температур і підходить для перших зборів.

Без перцю на городі не обійтися / Фото Unsplash

Богатир вирізняється м’ясистістю і стабільним розміром плодів. Перець кубовидний, важкий, із щільною структурою. Дає рівний урожай і не дрібнішає навіть наприкінці сезону.

Каліфорнійське диво – сорт для тих, хто цінує класичний вигляд і товсті стінки. Плоди великі, соковиті, добре тримають форму після збору. Підходить для салатів і фарширування вже на початку літа.

"Товстун" виправдовує назву. Плоди короткі, але масивні, з вираженою солодкістю. Сорт швидко входить у плодоношення і добре реагує на мінімальний догляд.

Фламінго – ранній перець із великими, гладкими плодами і ніжною м’якоттю. Швидко зав’язує, дружно дозріває і підходить для тих, хто хоче перший урожай без затримок.

Як правильно зберігати насіння?

Насіння перцю зберігають у сухому, темному місці за стабільної температури, пише Asi. Найкраще – у паперових пакетах або тканинних мішечках, а не в поліетилені, де накопичується волога.

Перед зберіганням насіння має бути добре висушене. Навіть якісний сорт втратить схожість, якщо зберігався неправильно. Саме ці дрібниці визначають, яким буде старт сезону і чи виправдає перець очікування.

