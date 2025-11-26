Ці дні можуть зіпсувати настрій: місячний календар на грудень

1 грудня Зростаючий місяць 10 день 2 грудня Повний місяць 11 день 3 грудня Спадаючий місяць 12 день 4 грудня Спадаючий місяць 13 день 5 грудня Спадаючий місяць 14 день 6 грудня Спадаючий місяць 15 день 7 грудня Спадаючий місяць 16 день 8 грудня Спадаючий місяць 17 день 9 грудня Спадаючий місяць 18 день 10 грудня Остання чверть 19 день 11 грудня Спадаючий місяць 20 день 12 грудня Спадаючий місяць 21 день 13 грудня Зростаючий місяць 22 день 14 грудня Спадаючий місяць 23 день 15 грудня Спадаючий місяць 24 день 16 грудня Спадаючий місяць 25 день 17 грудня Молодик 26 день 18 грудня Зростаючий місяць 1 день 19 грудня Зростаючий місяць 2 день 20 грудня Зростаючий місяць 3 день 21 грудня Зростаючий місяць 4 день 22 грудня Зростаючий місяць 5 день 23 грудня Зростаючий місяць 6 день 24 грудня Перша чверть 7 день 25 грудня Зростаючий місяць 8 день 26 грудня Зростаючий місяць 9 день 27 грудня Зростаючий місяць 10 день 28 грудня Зростаючий місяць 11 день 29 грудня Зростаючий місяць 12 день 30 грудня Зростаючий місяць 13 день 31 грудня Зростаючий місяць 14 день

Як фази Місяця у грудні впливатимуть на людину?

Місячний цикл триває приблизно 29 днів – і кожен його етап має власну “поведінку”. Молодик – час спокійного старту. Ідеальний момент, щоб продумати щось нове, але діяти повільно і без поспіху.

Перша чверть – період, коли з’являється більше внутрішнього напору, легше зрушити справи з місця. Повня – день, коли емоції виходять на перший план. Тоді краще не перевантажувати себе важливими рішеннями.

Остання чверть – фаза, яка підштовхує до завершення, підсумків та очищення простору навколо себе.

Як розпланувати місяць / Фото Unsplash

Грудень 2025 року має кілька дуже сприятливих дат. Найбільш гармонійними вважають 1, 6 і 7 грудня – ці дні добре підходять для початку важливих розмов або завершення складних справ.

Також доволі вдалою буде енергія 18, 21, 22, 24, 27, 28 та 31 грудня – у ці дні легше приймаються рішення, а домовленості рідше стикаються з несподіваними перешкодами.

Коли краще зменшити активність?

До умовно несприятливих належать 3, 5, 9, 12, 15, 19, 23, 26 і 29 грудня – у ці дні можуть виникати дрібні непорозуміння або емоційні коливання, пише Сatalina. Але найважливішими є два справді чутливі дні – 10 та 11 грудня. Саме вони припадають на період після напруги повні й перед спадом сил.