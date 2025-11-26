Укр Рус
Ці дні можуть зіпсувати настрій: місячний календар на грудень
26 листопада, 22:02
Ці дні можуть зіпсувати настрій: місячний календар на грудень

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Місячний календар грудня 2025 року відзначає дні з високою активністю Місяця та складні періоди.
  • Цього грудня є кілька гармонійних днів, які чудово підходять для прийняття важливих рішень. 

Грудень 2025 року має свій особливий ритм, у якому одні дні виділяються спокоєм, інші — напругою чи різкими змінами. Місячний календар показує ці коливання й дає змогу побачити, як саме вони розташовані протягом місяця.

Тут фіксуються моменти з найвищою активністю Місяця та ті дні, які зазвичай вважають складними. Тож 24 Канал з посиланням на Space Weather Live пропонує повний календар місяця, що дає змогу заздалегідь помітити дати з потенційними труднощами. 

1 грудня  Зростаючий місяць 10 день
2 грудня Повний місяць 11 день
3 грудня Спадаючий місяць 12 день
4 грудня Спадаючий місяць 13 день
5 грудня Спадаючий місяць 14 день
6 грудня Спадаючий місяць 15 день
7 грудня Спадаючий місяць 16 день
8 грудня Спадаючий місяць 17 день
9 грудня Спадаючий місяць 18 день
10 грудня Остання чверть 19 день
11 грудня Спадаючий місяць 20 день
12 грудня Спадаючий місяць 21 день
13 грудня Зростаючий місяць 22 день
14 грудня Спадаючий місяць 23 день
15 грудня Спадаючий місяць 24 день
16 грудня Спадаючий місяць 25 день
17 грудня Молодик 26 день
18 грудня Зростаючий місяць 1 день
19 грудня Зростаючий місяць 2 день
20 грудня Зростаючий місяць 3 день
21 грудня Зростаючий місяць 4 день
22 грудня Зростаючий місяць 5 день
23 грудня Зростаючий місяць 6 день
24 грудня Перша чверть 7 день
25 грудня Зростаючий місяць 8 день
26 грудня Зростаючий місяць 9 день
27 грудня Зростаючий місяць 10 день
28 грудня Зростаючий місяць 11 день
29 грудня Зростаючий місяць 12 день
30 грудня Зростаючий місяць 13 день
31 грудня Зростаючий місяць 14 день

Як фази Місяця у грудні впливатимуть на людину? 

Місячний цикл триває приблизно 29 днів – і кожен його етап має власну “поведінку”. Молодик – час спокійного старту. Ідеальний момент, щоб продумати щось нове, але діяти повільно і без поспіху.

Перша чверть – період, коли з’являється більше внутрішнього напору, легше зрушити справи з місця. Повня – день, коли емоції виходять на перший план. Тоді краще не перевантажувати себе важливими рішеннями. 

Остання чверть – фаза, яка підштовхує до завершення, підсумків та очищення простору навколо себе. 

Як розпланувати місяць / Фото Unsplash 

Грудень 2025 року має кілька дуже сприятливих дат. Найбільш гармонійними вважають 1, 6 і 7 грудня – ці дні добре підходять для початку важливих розмов або завершення складних справ. 

Також доволі вдалою буде енергія 18, 21, 22, 24, 27, 28 та 31 грудня – у ці дні легше приймаються рішення, а домовленості рідше стикаються з несподіваними перешкодами. 

Коли краще зменшити активність? 

До умовно несприятливих належать 3, 5, 9, 12, 15, 19, 23, 26 і 29 грудня – у ці дні можуть виникати дрібні непорозуміння або емоційні коливання, пише Сatalina. Але найважливішими є два справді чутливі дні – 10 та 11 грудня. Саме вони припадають на період після напруги повні й перед спадом сил.

Часті питання

Які дні у грудні 2025 року вважаються найбільш сприятливими для важливих справ?

Найбільш гармонійними днями в грудні 2025 року вважаються 1, 6 і 7 грудня — ці дні добре підходять для початку важливих розмов або завершення складних справ.

Які дні у грудні 2025 року є умовно несприятливими для активності?

До умовно несприятливих днів у грудні 2025 року належать 3, 5, 9, 12, 15, 19, 23, 26 і 29 грудня — у ці дні можуть виникати дрібні непорозуміння або емоційні коливання.

Як фази Місяця впливають на поведінку та рішення людей?

Молодик — час спокійного старту і повільних дій. Перша чверть — період збільшення внутрішнього напору, коли легше починати справи. Повня — день емоцій, коли краще уникати важливих рішень. Остання чверть — підштовхує до завершення та очищення простору.