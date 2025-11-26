Ці дні можуть зіпсувати настрій: місячний календар на грудень
- Місячний календар грудня 2025 року відзначає дні з високою активністю Місяця та складні періоди.
- Цього грудня є кілька гармонійних днів, які чудово підходять для прийняття важливих рішень.
Грудень 2025 року має свій особливий ритм, у якому одні дні виділяються спокоєм, інші — напругою чи різкими змінами. Місячний календар показує ці коливання й дає змогу побачити, як саме вони розташовані протягом місяця.
Тут фіксуються моменти з найвищою активністю Місяця та ті дні, які зазвичай вважають складними. Тож 24 Канал з посиланням на Space Weather Live пропонує повний календар місяця, що дає змогу заздалегідь помітити дати з потенційними труднощами.
Цікаво Лід під ногами, а взуття ковзає: що зробити, щоб не впасти
|1 грудня
|Зростаючий місяць
|10 день
|2 грудня
|Повний місяць
|11 день
|3 грудня
|Спадаючий місяць
|12 день
|4 грудня
|Спадаючий місяць
|13 день
|5 грудня
|Спадаючий місяць
|14 день
|6 грудня
|Спадаючий місяць
|15 день
|7 грудня
|Спадаючий місяць
|16 день
|8 грудня
|Спадаючий місяць
|17 день
|9 грудня
|Спадаючий місяць
|18 день
|10 грудня
|Остання чверть
|19 день
|11 грудня
|Спадаючий місяць
|20 день
|12 грудня
|Спадаючий місяць
|21 день
|13 грудня
|Зростаючий місяць
|22 день
|14 грудня
|Спадаючий місяць
|23 день
|15 грудня
|Спадаючий місяць
|24 день
|16 грудня
|Спадаючий місяць
|25 день
|17 грудня
|Молодик
|26 день
|18 грудня
|Зростаючий місяць
|1 день
|19 грудня
|Зростаючий місяць
|2 день
|20 грудня
|Зростаючий місяць
|3 день
|21 грудня
|Зростаючий місяць
|4 день
|22 грудня
|Зростаючий місяць
|5 день
|23 грудня
|Зростаючий місяць
|6 день
|24 грудня
|Перша чверть
|7 день
|25 грудня
|Зростаючий місяць
|8 день
|26 грудня
|Зростаючий місяць
|9 день
|27 грудня
|Зростаючий місяць
|10 день
|28 грудня
|Зростаючий місяць
|11 день
|29 грудня
|Зростаючий місяць
|12 день
|30 грудня
|Зростаючий місяць
|13 день
|31 грудня
|Зростаючий місяць
|14 день
Як фази Місяця у грудні впливатимуть на людину?
Місячний цикл триває приблизно 29 днів – і кожен його етап має власну “поведінку”. Молодик – час спокійного старту. Ідеальний момент, щоб продумати щось нове, але діяти повільно і без поспіху.
Перша чверть – період, коли з’являється більше внутрішнього напору, легше зрушити справи з місця. Повня – день, коли емоції виходять на перший план. Тоді краще не перевантажувати себе важливими рішеннями.
Остання чверть – фаза, яка підштовхує до завершення, підсумків та очищення простору навколо себе.
Як розпланувати місяць / Фото Unsplash
Грудень 2025 року має кілька дуже сприятливих дат. Найбільш гармонійними вважають 1, 6 і 7 грудня – ці дні добре підходять для початку важливих розмов або завершення складних справ.
Також доволі вдалою буде енергія 18, 21, 22, 24, 27, 28 та 31 грудня – у ці дні легше приймаються рішення, а домовленості рідше стикаються з несподіваними перешкодами.
Коли краще зменшити активність?
До умовно несприятливих належать 3, 5, 9, 12, 15, 19, 23, 26 і 29 грудня – у ці дні можуть виникати дрібні непорозуміння або емоційні коливання, пише Сatalina. Але найважливішими є два справді чутливі дні – 10 та 11 грудня. Саме вони припадають на період після напруги повні й перед спадом сил.
Часті питання
Які дні у грудні 2025 року вважаються найбільш сприятливими для важливих справ?
Найбільш гармонійними днями в грудні 2025 року вважаються 1, 6 і 7 грудня — ці дні добре підходять для початку важливих розмов або завершення складних справ.
Які дні у грудні 2025 року є умовно несприятливими для активності?
До умовно несприятливих днів у грудні 2025 року належать 3, 5, 9, 12, 15, 19, 23, 26 і 29 грудня — у ці дні можуть виникати дрібні непорозуміння або емоційні коливання.
Як фази Місяця впливають на поведінку та рішення людей?
Молодик — час спокійного старту і повільних дій. Перша чверть — період збільшення внутрішнього напору, коли легше починати справи. Повня — день емоцій, коли краще уникати важливих рішень. Остання чверть — підштовхує до завершення та очищення простору.