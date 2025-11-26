Эти дни могут испортить настроение: лунный календарь на декабрь
- Лунный календарь декабря 2025 года отмечает дни с высокой активностью Луны и сложные периоды.
- В этом декабре есть несколько гармоничных дней, которые прекрасно подходят для принятия важных решений.
Декабрь 2025 года имеет свой особый ритм, в котором одни дни выделяются спокойствием, другие - напряжением или резкими изменениями. Лунный календарь показывает эти колебания и позволяет увидеть, как именно они расположены в течение месяца.
Здесь фиксируются моменты с самой высокой активностью Луны и те дни, которые обычно считают сложными. Поэтому 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live предлагает полный календарь месяца, что позволяет заранее заметить даты с потенциальными трудностями.
|1 декабря
|Растущая луна
|10 день
|2 декабря
|Полнолуние
|11 день
|3 декабря
|Убывающая луна
|12 день
|4 декабря
|Убывающая луна
|13 день
|5 декабря
|Убывающая луна
|14 день
|6 декабря
|Убывающая луна
|15 день
|7 декабря
|Убывающая луна
|16 день
|8 декабря
|Убывающая луна
|17 день
|9 декабря
|Убывающая луна
|18 день
|10 декабря
|Последняя четверть
|19 день
|11 декабря
|Убывающая луна
|20 день
|12 декабря
|Убывающая луна
|21 день
|13 декабря
|Растущая луна
|22 день
|14 декабря
|Убывающая луна
|23 день
|15 декабря
|Убывающая луна
|24 день
|16 декабря
|Убывающая луна
|25 день
|17 декабря
|Новолуние
|26 день
|18 декабря
|Растущая луна
|1 день
|19 декабря
|Растущая луна
|2 день
|20 декабря
|Растущая луна
|3 день
|21 декабря
|Растущая луна
|4 день
|22 декабря
|Растущая луна
|5 день
|23 декабря
|Растущая луна
|6 день
|24 декабря
|Первая четверть
|7 день
|25 декабря
|Растущая луна
|8 день
|26 декабря
|Растущая луна
|9 день
|27 декабря
|Растущая луна
|10 день
|28 декабря
|Растущая луна
|11 день
|29 декабря
|Растущая луна
|12 день
|30 декабря
|Растущая луна
|13 день
|31 декабря
|Растущий месяц
|14 день
Как фазы Луны в декабре будут влиять на человека?
Лунный цикл длится примерно 29 дней – и каждый его этап имеет собственное “поведение”. Новолуние – время спокойного старта. Идеальный момент, чтобы продумать что-то новое, но действовать медленно и без спешки.
Первая четверть – период, когда появляется больше внутреннего напора, легче сдвинуть дела с места. Полнолуние – день, когда эмоции выходят на первый план. Тогда лучше не перегружать себя важными решениями.
Последняя четверть – фаза, которая подталкивает к завершению, итогов и очищению пространства вокруг себя.
Как распланировать месяц / Фото Unsplash
Декабрь 2025 года имеет несколько очень благоприятных дат. Наиболее гармоничными считают 1, 6 и 7 декабря – эти дни хорошо подходят для начала важных разговоров или завершения сложных дел.
Также довольно удачной будет энергия 18, 21, 22, 24, 27, 28 и 31 декабря – в эти дни легче принимаются решения, а договоренности реже сталкиваются с неожиданными препятствиями.
Когда лучше уменьшить активность?
К условно неблагоприятным относятся 3, 5, 9, 12, 15, 19, 23, 26 и 29 декабря – в эти дни могут возникать мелкие недоразумения или эмоциональные колебания, пишет СатаІіпа. Но самыми важными являются два действительно чувствительных дня – 10 и 11 декабря. Именно они приходятся на период после напряжения полнолуния и перед упадком сил.
