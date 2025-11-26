Эти дни могут испортить настроение: лунный календарь на декабрь

1 декабря Растущая луна 10 день 2 декабря Полнолуние 11 день 3 декабря Убывающая луна 12 день 4 декабря Убывающая луна 13 день 5 декабря Убывающая луна 14 день 6 декабря Убывающая луна 15 день 7 декабря Убывающая луна 16 день 8 декабря Убывающая луна 17 день 9 декабря Убывающая луна 18 день 10 декабря Последняя четверть 19 день 11 декабря Убывающая луна 20 день 12 декабря Убывающая луна 21 день 13 декабря Растущая луна 22 день 14 декабря Убывающая луна 23 день 15 декабря Убывающая луна 24 день 16 декабря Убывающая луна 25 день 17 декабря Новолуние 26 день 18 декабря Растущая луна 1 день 19 декабря Растущая луна 2 день 20 декабря Растущая луна 3 день 21 декабря Растущая луна 4 день 22 декабря Растущая луна 5 день 23 декабря Растущая луна 6 день 24 декабря Первая четверть 7 день 25 декабря Растущая луна 8 день 26 декабря Растущая луна 9 день 27 декабря Растущая луна 10 день 28 декабря Растущая луна 11 день 29 декабря Растущая луна 12 день 30 декабря Растущая луна 13 день 31 декабря Растущий месяц 14 день

Как фазы Луны в декабре будут влиять на человека?

Лунный цикл длится примерно 29 дней – и каждый его этап имеет собственное “поведение”. Новолуние – время спокойного старта. Идеальный момент, чтобы продумать что-то новое, но действовать медленно и без спешки.

Первая четверть – период, когда появляется больше внутреннего напора, легче сдвинуть дела с места. Полнолуние – день, когда эмоции выходят на первый план. Тогда лучше не перегружать себя важными решениями.

Последняя четверть – фаза, которая подталкивает к завершению, итогов и очищению пространства вокруг себя.

Как распланировать месяц / Фото Unsplash

Декабрь 2025 года имеет несколько очень благоприятных дат. Наиболее гармоничными считают 1, 6 и 7 декабря – эти дни хорошо подходят для начала важных разговоров или завершения сложных дел.

Также довольно удачной будет энергия 18, 21, 22, 24, 27, 28 и 31 декабря – в эти дни легче принимаются решения, а договоренности реже сталкиваются с неожиданными препятствиями.

Когда лучше уменьшить активность?

К условно неблагоприятным относятся 3, 5, 9, 12, 15, 19, 23, 26 и 29 декабря – в эти дни могут возникать мелкие недоразумения или эмоциональные колебания, пишет СатаІіпа. Но самыми важными являются два действительно чувствительных дня – 10 и 11 декабря. Именно они приходятся на период после напряжения полнолуния и перед упадком сил.