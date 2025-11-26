Укр Рус
26 ноября, 22:02
17

Эти дни могут испортить настроение: лунный календарь на декабрь

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • Лунный календарь декабря 2025 года отмечает дни с высокой активностью Луны и сложные периоды.
  • В этом декабре есть несколько гармоничных дней, которые прекрасно подходят для принятия важных решений.

Декабрь 2025 года имеет свой особый ритм, в котором одни дни выделяются спокойствием, другие - напряжением или резкими изменениями. Лунный календарь показывает эти колебания и позволяет увидеть, как именно они расположены в течение месяца.

Здесь фиксируются моменты с самой высокой активностью Луны и те дни, которые обычно считают сложными. Поэтому 24 Канал со ссылкой на Space Weather Live предлагает полный календарь месяца, что позволяет заранее заметить даты с потенциальными трудностями.

1 декабря Растущая луна 10 день
2 декабря Полнолуние 11 день
3 декабря Убывающая луна 12 день
4 декабря Убывающая луна 13 день
5 декабря Убывающая луна 14 день
6 декабря Убывающая луна 15 день
7 декабря Убывающая луна 16 день
8 декабря Убывающая луна 17 день
9 декабря Убывающая луна 18 день
10 декабря Последняя четверть 19 день
11 декабря Убывающая луна 20 день
12 декабря Убывающая луна 21 день
13 декабря Растущая луна 22 день
14 декабря Убывающая луна 23 день
15 декабря Убывающая луна 24 день
16 декабря Убывающая луна 25 день
17 декабря Новолуние 26 день
18 декабря Растущая луна 1 день
19 декабря Растущая луна 2 день
20 декабря Растущая луна 3 день
21 декабря Растущая луна 4 день
22 декабря Растущая луна 5 день
23 декабря Растущая луна 6 день
24 декабря Первая четверть 7 день
25 декабря Растущая луна 8 день
26 декабря Растущая луна 9 день
27 декабря Растущая луна 10 день
28 декабря Растущая луна 11 день
29 декабря Растущая луна 12 день
30 декабря Растущая луна 13 день
31 декабря Растущий месяц 14 день

Как фазы Луны в декабре будут влиять на человека?

Лунный цикл длится примерно 29 дней – и каждый его этап имеет собственное “поведение”. Новолуние – время спокойного старта. Идеальный момент, чтобы продумать что-то новое, но действовать медленно и без спешки.

Первая четверть – период, когда появляется больше внутреннего напора, легче сдвинуть дела с места. Полнолуние – день, когда эмоции выходят на первый план. Тогда лучше не перегружать себя важными решениями.

Последняя четверть – фаза, которая подталкивает к завершению, итогов и очищению пространства вокруг себя.

Как распланировать месяц / Фото Unsplash 

Декабрь 2025 года имеет несколько очень благоприятных дат. Наиболее гармоничными считают 1, 6 и 7 декабря – эти дни хорошо подходят для начала важных разговоров или завершения сложных дел.

Также довольно удачной будет энергия 18, 21, 22, 24, 27, 28 и 31 декабря – в эти дни легче принимаются решения, а договоренности реже сталкиваются с неожиданными препятствиями.

Когда лучше уменьшить активность?

К условно неблагоприятным относятся 3, 5, 9, 12, 15, 19, 23, 26 и 29 декабря – в эти дни могут возникать мелкие недоразумения или эмоциональные колебания, пишет СатаІіпа. Но самыми важными являются два действительно чувствительных дня – 10 и 11 декабря. Именно они приходятся на период после напряжения полнолуния и перед упадком сил.

Частые вопросы

Какие дни в декабре 2025 года считаются наиболее благоприятными для важных дел?

Самыми гармоничными днями в декабре 2025 года считаются 1, 6 и 7 декабря - эти дни хорошо подходят для начала важных разговоров или завершения сложных дел.

Какие дни в декабре 2025 года являются условно неблагоприятными для активности?

К условно неблагоприятным дням в декабре 2025 года относятся 3, 5, 9, 12, 15, 19, 23, 26 и 29 декабря - в эти дни могут возникать мелкие недоразумения или эмоциональные колебания.

Как фазы Луны влияют на поведение и решения людей?

Новолуние - время спокойного старта и медленных действий. Первая четверть - период увеличения внутреннего напора, когда легче начинать дела. Полнолуние - день эмоций, когда лучше избегать важных решений. Последняя четверть - подталкивает к завершению и очищению пространства.

