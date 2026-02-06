Огірки будете збирати відрами: які сорти дачники радять посіяти навесні

До весни залишається кілька тижнів, тож дачники вже починають задумуватися над посадкою овочів. Щоб отримати найкращий урожай, радимо звернути увагу на найпопулярніші сорти, які добре плодоносять.

Щоб отримати влітку щедрий урожай, сорти варто обирати вже зараз, пише NV. Від правильного обраного сорту залежатиме не лише врожайність, але й смак овочів та стійкість до хвороб.

Які сорти огірків варто посіяти у 2026 році?

Популярним ранньостиглим гібридом огірків вважається насіння "Акорд F1". Воно добре підходить для відкритого ґрунту і теплиць. Урожай можна буде збирати вже через 40 днів після появи сходів.

З одного куща можна розразовувати на 5 кілограмів огірків. Врожайність цього сорту стабільно висока, особливо у ранній період плодоношення. Плоди досить соковиті й щільні. Під час дощового літа чи в умовах підвищеної вологості не варто переживати за плоди, бо гібрид має добру стійкість до основних захворювань.

Ранній та стабільний гібрид "Герман F1" формує невеликі корнішони, які чудово підійдуть для маринування та соління. Навіть після термічнох обробки огірки залишаться хрумкими. Сорт також відомий стійкістю до грибкових хвороб.



Найкращі сорти огірків / Фото Unsplash

Одним із фаворитів для теплиць вважається сорт "Кураж F1". Він відомий тривалим плодонощенням, а плоди виходять універсальні – і для свіжого споживання, і для засолювання.

Надійним гібридом для теплиць вважається сорт "Зозуля F1" Він вважається салатним, але плоди придатні для маринування. Щоб їхня текстура залишалася щільною, їх важливо вчасно збирати.

Перевірений сорт роками "Квітневий F1" підходить для нестабільної погоди. Він не схильний до пожовтіння й переростання.

Які овочі можна посадити в холодний ґрунт?

Рукола, редис та гірчиця салатна підходять для посадки в холодний ґрунт наприкінці зими або на початку весни, пише Express. Рукола має м'який і солодкий смак в прохолодному кліматі, редис швидко дозріває, а гірчиця салатна легка у вирощуванні навіть для новачків.

Які ще поради варто знати?