Надворі похолодало, а отже, потрібно переглянути розташування домашніх рослин. Для деяких навіть найменші температурні зміни можуть стати фатальними.

Вже навіть перші заморозки можуть стати руйнівними для багатьох видів рослин, які прикрашали наш балкон. Які з них потрібно негайно сховати в помешкання – розповідає 24 Канал з посиланням на портал Kobieta.

Які рослини варто забрати з балкона?

До рослин, особливо чутливих до холоду, належать герані, фуксії, бульбові бегонії, дурмани, олеандри, бугенвілії, лантани, гібіскуси, настурції, чорнобривці та цитрусові дерева в горщиках. Достатньо короткого контакту з холодом, аби їхнє листя почало ставати бурого кольору.

Рослини треба правильно підготувати до зими / Фото Pixabay

Також на балконі не місце однорічним травам чи іншим тендітним рослинам.

Як підготувати рослини до зими?

Пересадіть рослини, коли нічна температура опуститься нижче 5 градусів. Обріжте відмерлі пагони та переконайтеся, що на здорових немає шкідників, порадив фахівець з садівництва Девід Хіллок у коментарі Extension.

Обрізати та пересаджувати рослини потрібно вдень, коли рослини сухі, щоб уникнути проблем з вологою та грибковими захворюваннями. Потім залишиться лише вчасно поливати рослини та чекати теплої пори, аби вони знову тішили вас під сонцем.

