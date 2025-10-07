На улице похолодало, а значит, нужно пересмотреть расположение домашних растений. Для некоторых даже малейшие температурные изменения могут стать фатальными.

Уже даже первые заморозки могут стать разрушительными для многих видов растений, которые украшали наш балкон. Какие из них нужно немедленно спрятать в помещение – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Kobieta.

Какие растения стоит убрать с балкона?

К растениям, особенно чувствительных к холоду, относятся герани, фуксии, клубневые бегонии, дурманы, олеандры, бугенвилии, лантаны, гибискусы, настурции, бархатцы и цитрусовые деревья в горшках. Достаточно короткого контакта с холодом, чтобы их листья начали становиться бурого цвета.

Растения нужно правильно подготовить к зиме / Фото Pixabay

Также на балконе не место однолетним травам или другим хрупким растениям.

Как подготовить растения к зиме?

Пересадите растения, когда ночная температура опустится ниже 5 градусов. Обрежьте отмершие побеги и убедитесь, что на здоровых нет вредителей, посоветовал специалист по садоводству Дэвид Хиллок в комментарии Extension.

Обрезать и пересаживать растения нужно днем, когда растения сухие, чтобы избежать проблем с влагой и грибковыми заболеваниями. Затем останется только вовремя поливать растения и ждать теплого времени, чтобы они снова радовали вас под солнцем.

