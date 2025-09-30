Після збору урожаю потрібно приділити час саду: зібрати листя, очистити клумби й обрізати гілки ягідних кущів та дерев. Поміж цим особливу увагу треба приділити внесенню добрив, які допоможуть рослинам краще пережити зиму.

Дачники виділили три конкретні типи рослин, які потребують підживлення після завершення літнього сезону, пише 24 Канал з посиланням на Gardening Know How. Надмірне удобрення часом є шкідливим, тому перед зимою потрібно незначною дозою удобрити газонні трави, дерева й чагарники, а також фруктові культури.

Які рослини підживити восени?

Газонні трави

Зелена трава на подвір’ї може протриматися навіть до перших заморозків. У такому випадку треба лише удобрити газон з добривом, яке містить азот. Він сприяє появі нових зелених пагонів. А от зміцнити коріння газону допоможе добриво з калієм. Завдяки ньому навіть покращиться зимостійкість газону, а навесні він протистоятиме різним поширеним хворобам.



Сад восени необхідно підживити / Фото Pexels

Чагарники й дерева

Восени потрібно удобрити молоді дерева й чагарники, які ви пересадили цього року. Удобрення потрібно зробити після того, як кущі скинуть листя. Коріння рослин здатне рости й приймати добрива до того моменту, доки температура повітря не опуститься нижче 4°C тепла.

Дачники радять використовувати добриво з меншим вмістом азотом й більшим вмістом фосфору та калію. Завдяки цьому підживленню рослини зможуть виростити міцну кореневу систему, яка дозволить їм краще рости вже наступного року.

Фруктові культури

Наступного року дерева та кущі здатні дати кращий урожай, якщо їх підживити восени. Садівники рекомендують обирати добриво, що багате на калій та фосфор, а от від удобрення з азотом краще відмовитися, бо воно змусить рослину випустити зелені пагони, які замерзнуть на холоді.

У холодні місяці удобрити рослини можна за допомогою органічного добрива, розповів садівник Agriculture and Technology у тіктоці. Замість хімічних добрив можна використовувати фруктові шкірки. Їх варто компостувати й додати в ґрунт, або змішати з яєчною шкаралупою чи вапном.

